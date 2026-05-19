Hoa hậu

7 hoa hậu đổ bộ Liên hoan phim Cannes

Duy Nam

TPO - 7 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 cùng xuất hiện tại sự kiện ở Liên hoan phim Cannes 2026. Dàn người đẹp mặc trang phục lộng lẫy khoe sắc trên thảm đỏ.

Ngày 18/5, 7 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bao gồm người đẹp Praveenar Singh (Á hậu 1), Olivia Yacé (Á hậu 4), người đẹp Bờ Biển Ngà - Ophély Mézino (top 12), người đẹp Guinea - Tiguidanké Bérété, người đẹp Pakistan - Roma Riaz, người đẹp Paraguay - Yanina Gómez đã tề tựu tại sự kiện từ thiện Woman of the Year thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2026. Các người đẹp được vinh danh nhờ tham gia những hoạt động giải trí, từ thiện sôi nổi trên toàn thế giới.
Người đẹp Bờ Biển Ngà - Olivia Yacé mặc bộ váy lệch vai quyến rũ. Cô từng sang Việt Nam làm giám khảo cuộc thi Miss Cosmo 2025. Cô có hơn 1,2 triệu người theo dõi trên trang cá nhân. Sau cuộc thi, Olivia Yacé đã từ bỏ danh hiệu á hậu 4.
Olivia Yacé được tôn vinh vì tham gia nhiều dự án từ thiện ý nghĩa. Cô cũng được trao giải thưởng Global Fashion Icon Award.
Người đẹp Thái Lan - Praveenar Singh - được mời tham dự nhiều sự kiện thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2026. Người đẹp diện thiết kế tông màu xanh lạ mắt, xẻ đùi cao khi đi thảm đỏ công chiếu phim.
Diện mạo sang trọng, lộng lẫy của Praveenar Singh trên thảm đỏ Cannes nhận được nhiều lời khen ngợi từ các fan sắc đẹp.
Tại Cannes, Praveenar Singh cũng có dịp hội ngộ người đẹp Brigitta Schaback - đại diện Estonia tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.
Brigitta Schaback gây chú khi xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2026 trong bộ váy hồng xếp ly yêu kiều như công chúa.
Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch khoe vẻ sang trọng, lộng lẫy trong bộ đầm lụa màu xanh tại sự kiện của Cannes 2026. Trước đó, cô gây chú ý khi đeo sash Miss Universe trên thảm đỏ Cannes.
Fatima Bosch có nhiều hoạt động tại Cannes năm nay. Cô đầu tư hình ảnh cầu kỳ, chuyên nghiệp.
Đương kim Hoa hậu Trái Đất Natalie Puskinova xuất hiện với diện mạo lộng lẫy trên thảm đỏ Cannes. Người đẹp Cộng hòa Czech 22 tuổi, cao 1,78 m, nhan sắc ngọt ngào như búp bê.
Natalie Puskinova hội ngộ người đồng hương là Hoa hậu Siêu quốc gia Cộng hòa Czech 2026 - Karolína Gorylová trên thảm đỏ.
Karolína Gorylová gây chú ý với diện mạo sang trọng, lộng lẫy.
