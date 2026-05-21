Dàn đại sứ Giải Golf - Non sông một dải khơi dậy niềm tự hào Việt Nam

TPO - Với vai trò đại sứ của Giải Golf Non sông một dải, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Nguyễn Hoàng Mỹ Vân, người đẹp Huyền Cơ, Thanh Bình… muốn lan tỏa tới giới trẻ tinh thần gắn kết, sẻ chia thông qua các hoạt động nhân văn.

Khơi dậy tinh thần gắn kết dân tộc

Là đại sứ chính thức của Giải Golf Non sông một dải lần thứ 2, Hoa hậu Hà Trúc Linh rất ấn tượng với tên gọi và thông điệp của giải. “Khi nhắc đến Non sông một dải, tôi cho rằng mọi người không chỉ nghĩ đến golf mà còn nghĩ đến tinh thần dân tộc, sự sẻ chia và tinh thần tri ân được lan tỏa”, Hà Trúc Linh nói.

Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Hoàng Mỹ Vân cho biết điều cô cảm nhận rõ nhất là giải đấu không chỉ được đầu tư về quy mô mà còn mang theo một tinh thần rất ý nghĩa đó là kết nối con người bằng thể thao và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

“Riêng với Giải Golf Non sông một dải, ngay từ tên gọi đã tạo cho tôi cảm giác về sự gắn kết, tinh thần dân tộc và niềm tự hào Việt Nam. Tôi nghĩ đây không chỉ đơn thuần là một giải golf, mà còn là nơi mọi người cùng gặp gỡ, chia sẻ và tạo nên những giá trị ý nghĩa thông qua thể thao”, cô nói.

Trong khi đó, người đẹp Huyền Cơ - top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết là một người trẻ đang sinh sống và làm việc tại TPHCM, cô cảm thấy tự hào khi được đồng hành cùng một giải đấu mang ý nghĩa đặc biệt như vậy.

“Cái tên Non sông một dải gợi lên tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và sự phát triển không ngừng của thành phố mang tên Bác. Tôi nghĩ rằng thế hệ trẻ cần trân trọng những giá trị lịch sử và lan tỏa tinh thần tích cực thông qua những hoạt động hiện đại, văn minh và thể thao là một trong số đó”, Huyền Cơ chia sẻ.

Vượt lên giá trị giải thưởng

Giải đấu hướng đến mục tiêu kết nối cộng đồng doanh nhân, golfer và các hoạt động thiện nguyện vì xã hội.

Giải Golf Non sông một dải lần thứ hai được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp với giải thưởng hấp dẫn, trong đó riêng giải thưởng Hole-In-One bao gồm 2 ô tô, 2 bộ gậy Honma, bình rượu sâm ngọc linh quý hiếm… tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng.

Nguyễn Hoàng Mỹ Vân cho rằng giá trị giải thưởng chắc chắn là một yếu tố tạo nên sức hút và cho thấy sự đầu tư chuyên nghiệp của giải đấu. “Nhưng theo tôi, điều giữ chân các golfer lâu dài vẫn là uy tín, chất lượng tổ chức và ý nghĩa mà giải đấu mang lại”, cô nói.

Mỹ Vân nhận định golf là môn thể thao đề cao sự tập trung, tính kỷ luật và tinh thần fair-play. Khi một giải đấu vừa chuyên nghiệp vừa có giá trị cộng đồng sẽ tạo nên dấu ấn rất riêng. “Tôi luôn tin rằng thể thao sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều khi nó không chỉ dừng lại ở thành tích hay giải thưởng mà còn có thể góp phần giúp đỡ cộng đồng”, cô chia sẻ.

Đồng quan điểm với Mỹ Vân, người đẹp Võ Thị Thanh Bình - top 25 Hoa hậu Việt Nam 2024 cho rằng giá trị giải thưởng chắc chắn là một điểm thu hút đối với các golfer, nhưng điều đặc biệt của giải vẫn là uy tín, ý nghĩa cộng đồng và tinh thần kết nối mà chương trình mang lại.

“Việc giải đấu góp phần xây nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh và những hoàn cảnh khó khăn làm tôi tin rằng thể thao không chỉ tạo ra giá trị tinh thần mà còn lan tỏa yêu thương đến cộng đồng”, Thanh Bình cho biết.

Người đẹp Huyền Cơ khẳng định giá trị giải thưởng thể hiện quy mô và sự đầu tư nghiêm túc của ban tổ chức. Tuy nhiên theo cô, điều giữ chân các golfer là thông điệp ý nghĩa mà giải mang lại. “Khi một giải đấu vừa chuyên nghiệp vừa có giá trị cộng đồng, tôi tin sẽ luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều golfer”, cô nói.

Truyền cảm hứng về tinh thần của golf tới giới trẻ

Mỹ Vân cho rằng golf là một bộ môn thể hiện khá rõ bản lĩnh của mỗi người. Trong golf có sự điềm tĩnh, khả năng kiểm soát cảm xúc, tính kiên nhẫn và tinh thần vượt qua áp lực. Đó cũng là những phẩm chất rất cần thiết đối với người trẻ hiện đại.

“Ngày nay, nhiều bạn trẻ tìm đến golf không chỉ như một môn thể thao mà còn là cách để rèn luyện sự tập trung, xây dựng phong thái và kết nối với mọi người. Hình ảnh một thế hệ trẻ biết chăm sóc sức khỏe, phát triển bản thân, sống kỷ luật và luôn hướng đến những giá trị tích cực là một hình ảnh rất đẹp và bộ môn golf cũng đang phần nào truyền cảm hứng cho tinh thần đó”, cô nói.

Theo Thanh Bình, golf không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe mà còn giúp người trẻ xây dựng sự bản lĩnh và tinh thần tự tin. Đây cũng là bộ môn thể hiện hình ảnh một thế hệ trẻ năng động và hiện đại.

“Với vai trò đại sứ đồng hành, tôi mong muốn lan tỏa tinh thần sống tích cực, trách nhiệm với cộng đồng và truyền cảm hứng để nhiều người trẻ cùng tham gia những hoạt động ý nghĩa thông qua các chương trình thể thao”, cô nói.

Thông qua vai trò đại sứ chính thức, Hoa hậu Hà Trúc Linh hy vọng có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về tinh thần sống năng động, bản lĩnh, biết quan tâm và sẻ chia nhiều hơn với xã hội. Đồng thời, cô cũng mong mọi người sẽ cảm nhận được tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc mà Giải Golf Non sông một dải muốn hướng tới.