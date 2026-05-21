Thiếu gia tố cả gia tộc làm giám khảo Hoa hậu Hòa bình

TPO - Việc ông Nawat mời Psi Scott - thiếu gia tập đoàn Singha - làm giám khảo MGI All Stars 2026 đang gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Psi Scott đang là tâm điểm dư luận xứ chùa vàng khi lên tiếng tố cáo cả gia tộc.

Trang chủ Miss Grand International (MGI) công bố danh tính giám khảo thứ 8 của cuộc thi MGI All Stars 2026 là Psi Scott - người thừa kế tập đoàn Singha, gây xôn xao các diễn đàn sắc đẹp.

Psi Scott được trang chủ MGI giới thiệu là nhà hoạt động xã hội nổi tiếng Thái Lan. Tên tuổi của Psi Scott đang được fan Việt quan tâm khi anh lên tiếng tố cáo bị anh trai là Pi Sunith Scott xâm hại tình dục từ năm 12 đến 24 tuổi.

Trong video được đăng trên mạng xã hội, Psi Scott bật khóc kể lại sự việc khiến dư luận xứ sở chùa vàng rúng động. Psi Scott còn khẳng định mọi người trong gia đình đều biết rõ sự việc này, nhưng không ai đứng ra bảo vệ hay giúp đỡ anh.

Pi Sunith Scott - anh trai của Psi Scott - là người thừa kế tập đoàn bia Singha nổi tiếng tại Thái Lan. Anh đã kết hôn với diễn viên Mild Lapassalan và hiện cô mang bầu.

Trước lời tố cáo của em trai, Pi Sunith Scott giải thích và phủ nhận sự việc. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Thái Lan cũng bày tỏ quan điểm đứng về phía Pi Sunith Scott và Mild Lapassalan. Tuy nhiên trước sức ép từ dư luận, nhiều nghệ sĩ phải lên tiếng xin lỗi.

Đứng trước làn sóng phẫn nộ và những tác động tiêu cực, Tổng Giám đốc Điều hành Singha Corporation tuyên bố Pi Sunith Scott đã chính thức bị bãi nhiệm khỏi mọi chức vụ tại công ty và các đơn vị trực thuộc.

Tập đoàn Singha cũng cam kết hợp tác toàn diện với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ sự thật, đảm bảo tính công bằng mà không có bất kỳ sự bao che nào.

Trái ngược với sự sụp đổ sự nghiệp của người anh, Psi Scott lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng và đặc biệt là từ ông Nawat khi mời đảm nhận vai trò giám khảo tại MGI All Stars 2026.

Giải thích về quyết định này, ông Nawat cho biết đã để mắt đến Psi từ lâu, đặc biệt là sau khi chứng kiến cách anh thể hiện tư duy và sự mạnh mẽ trên chương trình Hone Krasae.

Ông Nawat cũng thẳng thắn chỉ trích sự đạo đức giả của những gia đình hào môn: “Họ sở hữu thương hiệu lớn, luôn gắn liền với hình ảnh tài trợ từ thiện, ủng hộ thể thao và đề cao đạo đức xã hội. Thế nhưng, họ lại quên mang lại sự công bằng cho chính những người trong gia đình mình", ông Nawat chia sẻ quan điểm.

Tuy nhiên, việc ông Nawat mời Psi Scott làm giám khảo MGI All Stars vẫn gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng đây là nước cờ của ông Nawat nhằm tận dụng sự ồn ào xung quanh Psi Scott để tăng thêm sự chú ý cho cuộc thi.

Psi Scott từng gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội với những phát ngôn thẳng thắn, công khai các vấn đề nhạy cảm. Khán giả lo ngại ồn ào của Psi Scott sẽ trở thành con dao hai lưỡi, ảnh hưởng tới danh tiếng, uy tín của cuộc thi.

Psi Scott là giám khảo thứ 8 của MGI All Stars 2026. Trước đó, cuộc thi công bố các giám khảo bao gồm ông trùm Hoa hậu Venezuela - Osmel Sousa, Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 Isabella Menin...

Ngoài ra, danh sách giám khảo MGI All Stars còn có nhà soạn nhạc Omar Harfouch. Ông từng được mời làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025 nhưng sau đó từ chối vì nghi ngờ doanh nhân Raul Rocha - ông chủ Miss Universe dọn đường cho người đẹp Mexico Fatima Bosch đăng quang.

