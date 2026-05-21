Kịp thời phát hiện 85 người nước ngoài thuê khách sạn ở TPHCM để lập 'đại bản doanh' lừa đảo

TPO - Nhóm đối tượng đã thuê trọn gói khách sạn Bảo Ly với giá khoảng 315 triệu đồng/tháng làm nơi lưu trú, tập kết thiết bị mạng vận chuyển từ Campuchia sang Việt Nam. Khi các đối tượng đang lắp đặt hệ thống máy móc để chuẩn bị vận hành đường dây lừa đảo thì bị lực lượng Công an kiểm tra, khống chế.

Ngày 21/5, Công an TPHCM cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện 85 người nước ngoài lưu trú trái phép trong khách sạn, trong đó có 17 người nhập cảnh bằng đường tiểu ngạch từ Campuchia và Trung Quốc.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý cư trú, tạo điều kiện cho người nước ngoài sinh sống, lao động, học tập hợp pháp tại Việt Nam; đồng thời đấu tranh mạnh với các hành vi nhập cảnh, lưu trú trái phép để hoạt động phạm tội.

Hình ảnh Công an TPHCM đột nhập triệt phá ổ lừa đảo.

Ngày 20/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp công an các địa phương liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều băng nhóm người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép nhằm thiết lập các “đại bản doanh” hoạt động tội phạm công nghệ cao trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, qua kiểm tra tại khách sạn Bảo Ly, phường Thuận Giao, lực lượng chức năng phát hiện 85 người mang quốc tịch Trung Quốc lưu trú nhưng không khai báo theo quy định. Trong số này có 17 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch từ Trung Quốc và Campuchia.

Nhóm đối tượng chủ yếu là người Trung Quốc.

Tại hiện trường, Công an thu giữ hơn 400 thiết bị điện tử gồm máy tính, điện thoại, máy tính bảng cùng nhiều thiết bị mạng phục vụ hoạt động phạm tội công nghệ cao.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định cặp vợ chồng H.G. (SN 1989) và Q.M. (SN 1998) là những người cầm đầu nhóm đối tượng trên. H.G. từng có kinh nghiệm quản lý ký túc xá cho các công ty lừa đảo tại Campuchia trước khi được điều sang Việt Nam để tổ chức địa điểm hoạt động.

Tang vật thu được từ vụ án.

Nhóm này đã thuê trọn gói khách sạn Bảo Ly với giá khoảng 315 triệu đồng/tháng nhằm làm nơi lưu trú, tập kết thiết bị mạng vận chuyển từ Campuchia sang Việt Nam. Khi các đối tượng đang lắp đặt hệ thống máy móc để chuẩn bị vận hành đường dây lừa đảo thì bị lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra, khống chế.

Theo Đại tá Phạm Văn Thành, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM, thời gian gần đây, do lực lượng chức năng Campuchia tăng cường truy quét các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia nên nhiều đối tượng có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động sang Việt Nam, trong đó TPHCM trở thành địa bàn được các đối tượng nhắm tới.