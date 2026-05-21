Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng vừa bị khởi tố từng bị phạt hơn 3 năm tù

TPO - Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung VTM. Đáng chú ý, ông Hưng từng bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong vụ án khai thác trái phép quặng apatit xảy ra tại địa phương này vào năm 2024.

Theo Bộ Công an, quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty VTM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và khám xét đối với 24 bị can liên quan.

Trong số này, ông Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và ông Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu ông Lê Ngọc Hưng vướng vòng lao lý vì sai phạm liên quan lĩnh vực quản lý tài nguyên, khoáng sản.

Trước đó, tháng 5/2024, TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt ông Lê Ngọc Hưng 3 năm 3 tháng tù trong vụ án khai thác trái phép quặng apatit xảy ra tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama và Công ty Apatit Việt Nam.

Sau đó, một số bị cáo trong vụ án có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tháng 11/2024, tại phiên phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án cho nhiều bị cáo trong vụ khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit tại Lào Cai.

HĐXX nhận định bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Lào Cai tuyên ngày 29/5/2024 là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Quá trình điều tra và xét xử xác định, giai đoạn 2012-2015, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng một số cán bộ tỉnh Lào Cai biết rõ khu đất 37.700m2 tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai có phần chồng lấn lên Khai trường 18 thuộc quy hoạch quặng apatit do Bộ Công Thương quản lý, nhưng vẫn ký và chỉ đạo ban hành nhiều văn bản trái thẩm quyền để cấp phép cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng, qua đó tạo điều kiện khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit, trị giá hơn 610 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cấp phúc thẩm xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ như các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chủ động khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích trong công tác; đồng thời UBND tỉnh Lào Cai có văn bản đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Riêng ông Vịnh được ghi nhận có nhiều huân, huy chương, bằng khen và có thân nhân là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được giảm án từ 5 năm 6 tháng tù xuống còn 4 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài ông Vịnh, nhiều bị cáo khác cũng được giảm án hoặc chuyển đổi hình phạt. Cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai Lê Ngọc Dương được giảm từ 2 năm 9 tháng tù xuống còn 2 năm 3 tháng tù. Cựu Phó Giám đốc Sở Công Thương Phan Văn Cương được chuyển từ án tù giam sang 2 năm 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Apatit Việt Nam Phạm Cao Khiêm được giảm từ 2 năm 9 tháng tù xuống 2 năm 3 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Đáng chú ý, hai bị cáo Nguyễn Quang Huy, cựu Tổng giám đốc Công ty Apatit Việt Nam và Lương Văn Na, Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐTV Công ty Apatit Việt Nam, được chuyển từ hình phạt tù sang phạt tiền. Trong đó, ông Huy bị phạt 1,8 tỷ đồng thay cho mức án sơ thẩm 3 năm tù; ông Na bị phạt 900 triệu đồng thay cho mức án 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo trước đó.

HĐXX phúc thẩm cũng bác kháng cáo của một số cá nhân, doanh nghiệp có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và giữ nguyên các biện pháp tư pháp theo bản án sơ thẩm.