Công an TPHCM tập trung xử lý các đối tượng sử dụng bạo lực nơi công cộng

Clip ẩu đả khi tham gia giao thông trên địa bàn xã Bình Hưng ngày 17/5.

Ngày 21/5, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn, thu hút sự quan tâm và bức xúc của dư luận

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 20/5, tại khu vực trước nhà số 226 đường Phan Đăng Lưu (phường Đức Nhuận, TPHCM) xảy ra vụ một người đàn ông bị tấn công bằng hung khí ngay trên xe tải.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, xe tải dừng sát lề đường, trên xe có ba người đàn ông. Bất ngờ, một người kéo ông Vũ Đức Đào (SN 1974, quê Thanh Hóa) xuống xe rồi dùng hung khí tấn công trực diện vào vùng đầu, mặc cho người còn lại can ngăn. Sau khi gây án, đối tượng quay xe rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Ông Bùi Văn Toản cùng hung khí hành hung.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đức Nhuận phối hợp Tổ công tác số 5 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự triển khai truy xét, xác minh phương tiện và các đối tượng liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã vận động đối tượng ra đầu thú.

Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, Bùi Văn Toản (SN 1978, quê Ninh Bình) đã đến Công an phường Đức Nhuận đầu thú. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, PC02 cũng phối hợp các đơn vị liên quan mời những người xuất hiện trong clip đánh nhau gây náo loạn trên đường Phạm Hùng về trụ sở làm việc.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 17/5, trước địa chỉ C7/23 đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng, TPHCM), mâu thuẫn xảy ra giữa hai người đang lưu thông trên đường dẫn đến xô xát, gây ùn ứ giao thông cục bộ và mất an ninh trật tự khu vực.

Hình ảnh vụ ẩu đả cắt từ clip.

Cơ quan điều tra đã mời Lâm Đào Hiếu (22 tuổi, ngụ phường Phú Định), Đặng Nguyễn Tường V. (16 tuổi, bạn gái Hiếu) cùng ông Phạm Thế An (57 tuổi, ngụ phường Vườn Lài) về làm việc. Đồng thời, lực lượng chức năng tạm giữ hai xe máy liên quan để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Hiếu thừa nhận là người trực tiếp đánh người như trong clip lan truyền trên mạng xã hội. Theo lời khai của Hiếu, nguyên nhân xuất phát từ việc ông An dùng tay níu vai V. khi hai xe đang lưu thông song song trên đường. Bực tức, Hiếu điều khiển xe đuổi theo rồi dùng tay đánh vào đầu ông An. Sau đó, cả hai dừng xe giữa đường lao vào đánh nhau.

Ông An và Hiếu tại cơ quan công an.

Trước đó, đoạn clip ghi lại vụ việc lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai bên liên tục có hành vi “vung tay, múa chân” khi đang chạy xe. Khi ông An dừng xe, Hiếu tiếp tục đạp vào người rồi lao tới đấm liên tiếp khiến nạn nhân cùng xe máy và thùng bia ngã xuống đường. Dù nhiều người dân can ngăn, hai bên vẫn tiếp tục xô đẩy, gây náo loạn khu vực.

Cơ quan Công an nhận định các hành vi sử dụng bạo lực nơi công cộng không chỉ xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và dư luận xã hội. Những trường hợp mang tính chất côn đồ sẽ bị xử lý nghiêm, không có “vùng trống” pháp luật trên đường phố.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, tuyệt đối không sử dụng bạo lực; đồng thời nhanh chóng trình báo cơ quan công an khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật.