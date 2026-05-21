Dựng hiện trường, xử lý tài xế công nghệ hành hung tình địch giữa đường

TPO - Ngày 21/5, Công an TPHCM cho biết, Công an phường Thủ Đức đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật vụ nam tài xế xe công nghệ chặn, hành hung người đi đường gây xôn xao dư luận mới đây. Vụ việc từng được báo Tiền Phong phản ánh.

Clip vụ việc.

Theo đó, ngày 12/5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Thủ Đức phát hiện một đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên bị hành hung trên đường, thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận bức xúc. Vụ việc gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Qua xác minh, vụ hành hung xảy ra trước nhà số 533 đường Kha Vạn Cân, khu phố 22, phường Thủ Đức, TPHCM.

Hình ảnh ghi nhận vụ việc được cắt từ camera an ninh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thủ Đức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan. Qua đó, công an xác định người bị hành hung là anh L.Q.T. (SN 1997), còn đối tượng thực hiện hành vi đánh người là Nguyễn Chánh Tú (SN 1998, ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 19 giờ 36 phút ngày 7/5, anh T. điều khiển xe máy chở bạn gái là chị N. lưu thông trên đường Kha Vạn Cân thì bị Tú điều khiển xe máy chạy phía sau vượt lên, chặn đầu xe.

Dựng lại hiện trường vụ hành hung.

Sau khi ép dừng phương tiện, Tú dùng tay, chân liên tiếp đánh vào vùng mặt và cơ thể anh T., khiến nạn nhân ngã xuống vỉa hè. Chỉ đến khi chị N. cùng người dân can ngăn, đối tượng mới dừng tay và rời khỏi hiện trường.

Tú tại cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Chánh Tú khai nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong quan hệ tình cảm nên đã chặn xe, hành hung nạn nhân giữa đường.

Công an phường Thủ Đức đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.