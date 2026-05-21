Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dựng hiện trường, xử lý tài xế công nghệ hành hung tình địch giữa đường

Nguyễn Dũng

TPO - Ngày 21/5, Công an TPHCM cho biết, Công an phường Thủ Đức đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật vụ nam tài xế xe công nghệ chặn, hành hung người đi đường gây xôn xao dư luận mới đây. Vụ việc từng được báo Tiền Phong phản ánh.

Clip vụ việc.

Theo đó, ngày 12/5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Thủ Đức phát hiện một đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên bị hành hung trên đường, thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận bức xúc. Vụ việc gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Qua xác minh, vụ hành hung xảy ra trước nhà số 533 đường Kha Vạn Cân, khu phố 22, phường Thủ Đức, TPHCM.

xeoom1.png
Hình ảnh ghi nhận vụ việc được cắt từ camera an ninh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thủ Đức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan. Qua đó, công an xác định người bị hành hung là anh L.Q.T. (SN 1997), còn đối tượng thực hiện hành vi đánh người là Nguyễn Chánh Tú (SN 1998, ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 19 giờ 36 phút ngày 7/5, anh T. điều khiển xe máy chở bạn gái là chị N. lưu thông trên đường Kha Vạn Cân thì bị Tú điều khiển xe máy chạy phía sau vượt lên, chặn đầu xe.

705381673-997331162987746-663920689612326218-n.jpg
Dựng lại hiện trường vụ hành hung.

Sau khi ép dừng phương tiện, Tú dùng tay, chân liên tiếp đánh vào vùng mặt và cơ thể anh T., khiến nạn nhân ngã xuống vỉa hè. Chỉ đến khi chị N. cùng người dân can ngăn, đối tượng mới dừng tay và rời khỏi hiện trường.

2aoboqxt54byapcypqwcwphmjojaaejxprtjanzo.jpg
Tú tại cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Chánh Tú khai nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong quan hệ tình cảm nên đã chặn xe, hành hung nạn nhân giữa đường.

Công an phường Thủ Đức đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn trong đời sống cá nhân, tình cảm cần giải quyết đúng quy định pháp luật; không sử dụng bạo lực gây mất an ninh trật tự, xâm phạm sức khỏe người khác. Đặc biệt, các hành vi vi phạm nếu bị phát tán trên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến dư luận có thể bị xử lý nghiêm theo quy định.

Nguyễn Dũng
#Công an Thủ Đức #hành hung #mâu thuẫn #xử lý pháp luật #an ninh #Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn #Công an TPHCM #xe ôm công nghệ #bạo lực #đường phố #TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe