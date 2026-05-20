Nhịp sống phương Nam

Đồng Nai đề xuất xây nút giao hơn 700 tỷ nối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Văn Quân

TPO - Đồng Nai kiến nghị xây dựng nút giao giữa ĐT 770B với đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với tổng vốn đầu tư 704 tỷ đồng.

Ngày 20/5, UBND thành phố Đồng Nai vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng kiến nghị đầu tư nút giao giữa ĐT 770B và cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án xây dựng nút giao đường ĐT 770B với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khi đi vào hoạt động sẽ tăng kết nối và phát triển vùng Đồng Nai và Tây Nguyên

Theo đó, dự án xây dựng nút giao giữa ĐT 770B với đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có tổng vốn đầu tư 704 tỷ đồng.

Dự án được chia làm 2 dự án thành phần, gồm dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (vốn khoảng 12 tỷ đồng) và dự án xây dựng nút giao giữa ĐT 770B với đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (khoảng 692 tỷ đồng, bao gồm lãi vay).

UBND thành phố Đồng Nai đề xuất dự án trên là công trình giao thông cấp đặc biệt, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) thanh toán từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2028.

​Theo UBND thành phố Đồng Nai, việc đầu tư nút giao giữa ĐT 770B và cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây giữ vai trò như "trục động lực" kết nối Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn với mạng lưới giao thông quốc gia, trung tâm logistics vùng và các hành lang kinh tế liên tỉnh.

​Khi được đầu tư đồng bộ, nút giao này không chỉ hỗ trợ vận chuyển hàng hóa nhanh hơn, chi phí thấp hơn mà còn tạo nền tảng hình thành một không gian phát triển mới, mở rộng biên độ thu hút đầu tư chiến lược và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững cho khu vực phía Đông Nam thành phố Đồng Nai.

#Đồng Nai #Dầu Giây #Phan Thiết #Lâm Đồng

