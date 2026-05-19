TPHCM quyết xây 1.000 phòng học trong 100 ngày đêm

TPO - TPHCM chính thức bước vào giai đoạn cao điểm với mục tiêu hoàn thành thêm 1.000 phòng học trong 100 ngày tới nhằm phục vụ năm học 2026 - 2027. Chiến dịch được triển khai với tinh thần “thi công ngày đêm”, tăng tốc tiến độ để giảm áp lực trường lớp trước nhu cầu học tập ngày càng tăng.

Thông tin được ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM, đưa ra tại lễ phát động cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” kết hợp khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa sáng 19/5.

Theo ông Hiếu, thành phố vừa bổ sung thêm 233 phòng học mới, kết quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, tổ công tác đầu tư giáo dục cùng nỗ lực của các địa phương và đơn vị thi công.

“Điển hình là phường Bình Hưng Hòa - nơi có tốc độ tăng dân số cơ học rất cao. Sự quyết liệt trong giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thi công và sự đồng thuận của người dân đã giúp Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa hoàn thành đúng tiến độ”, ông Hiếu cho biết.

Lễ phát động cao điểm "100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" và khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa

Đối với chặng đường 100 ngày còn lại, lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM yêu cầu các đơn vị tăng tốc hơn nữa, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và xử lý ngay các khó khăn phát sinh.

“Mỗi công trình phải có người chịu trách nhiệm, mỗi phần việc có mốc tiến độ cụ thể; những vướng mắc phát sinh phải được tháo gỡ ngay, không đùn đẩy trách nhiệm”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết chiến dịch được phát động đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo ông Cường, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô giáo dục của TPHCM tăng mạnh, kéo theo nhu cầu lớn về hạ tầng trường lớp. Thành phố đã triển khai chiến dịch “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học”, và sau 50 ngày đầu tiên, nhiều dự án đã tăng tốc thi công, đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Với kết quả bước đầu tích cực, TPHCM tiếp tục phát động giai đoạn cao điểm “100 ngày đêm” với yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư bám sát công trường, xử lý ngay những vướng mắc phát sinh để không ảnh hưởng tiến độ.

“Mỗi phòng học được hoàn thành là thêm một niềm hy vọng cho học sinh và phụ huynh. Mỗi ngôi trường được xây mới là thêm một nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố”, ông Cường nói.

Tại sự kiện, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa trên đường Hương Lộ 3, phường Bình Hưng Hòa cũng chính thức được khánh thành. Công trình được xây dựng trên khu đất hơn 8.800 m² thuộc quỹ đất tái sử dụng sau di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa trong ngày khánh thành trường

Ngôi trường gồm một trệt, ba lầu với 30 phòng học đạt chuẩn, được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học hiện đại cùng hệ thống phòng chức năng, thư viện và khu vui chơi phục vụ học sinh.

Trong năm học 2026 - 2027, trường dự kiến tuyển mới thêm 10 lớp 1, đồng thời tiếp nhận học sinh chuyển về từ các trường trên địa bàn nhằm giảm tải tình trạng sĩ số quá đông tại một số cơ sở giáo dục.

