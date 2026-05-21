Cận cảnh cao tốc hơn 21.000 tỷ 'vừa chạy vừa xếp hàng'

TPO - Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng vừa được đưa vào khai thác tạm Dự án thành phần 1 và thông xe toàn tuyến ngày 18/5. Trong khi tuyến chính đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại, nhiều hạng mục đường dân sinh và hạ tầng phụ trợ vẫn đang được hoàn thiện.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vừa thông xe toàn tuyến sau hơn 3 năm và hơn 1.000 ngày thi công, đánh dấu bước hoàn thiện một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm khu vực Đông Nam Bộ.

Tuyến đường dài khoảng 54km, tổng vốn hơn 21.500 tỷ đồng, kết nối Đồng Nai với TPHCM và khu vực cảng biển, du lịch Vũng Tàu.

Dự án có ý nghĩa đặc biệt trong việc giảm áp lực cho quốc lộ 51 vốn thường xuyên quá tải, rút ngắn thời gian di chuyển, tăng năng lực vận tải hàng hóa đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế, logistics và du lịch cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

