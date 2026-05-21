Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cận cảnh cao tốc hơn 21.000 tỷ 'vừa chạy vừa xếp hàng'

Văn Quân

TPO - Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng vừa được đưa vào khai thác tạm Dự án thành phần 1 và thông xe toàn tuyến ngày 18/5. Trong khi tuyến chính đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại, nhiều hạng mục đường dân sinh và hạ tầng phụ trợ vẫn đang được hoàn thiện.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vừa thông xe toàn tuyến sau hơn 3 năm và hơn 1.000 ngày thi công, đánh dấu bước hoàn thiện một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm khu vực Đông Nam Bộ.

Tuyến đường dài khoảng 54km, tổng vốn hơn 21.500 tỷ đồng, kết nối Đồng Nai với TPHCM và khu vực cảng biển, du lịch Vũng Tàu.

Dự án có ý nghĩa đặc biệt trong việc giảm áp lực cho quốc lộ 51 vốn thường xuyên quá tải, rút ngắn thời gian di chuyển, tăng năng lực vận tải hàng hóa đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế, logistics và du lịch cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Văn Quân
#cao tốc #Biên Hòa #Vũng Tàu #giao thông #đầu tư #hạ tầng #lưu lượng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe