Người đàn ông sát hại nhân tình sau cơn ghen ở Quảng Ninh

TPO - Ngày 21/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Văn Ba (SN 1981, trú thôn Nam Kim, xã Ba Chẽ) để điều tra về hành vi “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, dù đều đã có gia đình riêng, từ khoảng tháng 3/2025, Đặng Văn Ba và chị L. T. K. (SN 1985, trú thôn 6, xã Ba Chẽ) vẫn chung sống với nhau như vợ chồng tại khu lán trại chăn nuôi của Ba. Trong thời gian này, giữa hai người thường xuyên phát sinh mâu thuẫn do Ba nghi ngờ chị K. có quan hệ tình cảm với người khác.

Đối tượng Đặng Văn Ba.

Khoảng đêm 24/4/2026, sau khi uống rượu, giữa Ba và chị K. tiếp tục xảy ra cãi vã. Trong lúc xô xát, chị K. dùng dao đâm vào vùng bụng của Ba gây thương tích.

Bực tức vì bị đâm, Ba đã giằng lấy con dao rồi đâm, cắt nhiều nhát vào vùng cổ chị K. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Đặng Văn Ba dùng chính con dao trên tự đâm vào cổ để tự sát. Tuy nhiên, người thân phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu nên đối tượng không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.