Elon Musk tung 'canh bạc' lớn nhất lịch sử Phố Wall

TPO - Sau cú sốc pháp lý lịch sử, tỷ phú Elon Musk dồn toàn lực cho ván cược mang tên SpaceX. Chỉ vài ngày sau khi thua kiện trong vụ tranh chấp với OpenAI và Sam Altman, tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), mở đường cho thương vụ niêm yết được dự đoán có quy mô lớn nhất lịch sử Phố Wall.

Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), SpaceX dự kiến niêm yết trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán SPCX vào tháng 6. Công ty đặt mục tiêu huy động khoảng 80 tỷ USD, với mức định giá dao động từ 1,5-1,75 nghìn tỷ USD. Nếu đạt được con số này, SpaceX trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất thế giới ngay khi lên sàn, vượt xa nhiều “gã khổng lồ” công nghệ hiện nay.

Động thái IPO diễn ra trong bối cảnh Elon Musk vừa trải qua thất bại cay đắng tại tòa án liên bang California trong vụ kiện OpenAI. Bồi thẩm đoàn đã bác đơn kiện của Musk chỉ sau chưa đầy hai giờ nghị án, cho rằng ông khởi kiện quá muộn và không đủ cơ sở pháp lý. Musk từng yêu cầu khoản bồi thường lên tới 130 tỷ USD, đồng thời muốn ngăn OpenAI chuyển đổi sang mô hình vì lợi nhuận cũng như buộc Sam Altman rời vị trí lãnh đạo.

Reuters nhận định thất bại này không chỉ là cú đánh mạnh vào uy tín cá nhân của Elon Musk, mà còn giúp OpenAI gỡ bỏ rào cản pháp lý lớn nhất để chuẩn bị IPO riêng trong thời gian tới. Thậm chí, nhiều nguồn tin cho biết OpenAI hiện cũng đang xúc tiến hồ sơ niêm yết và có thể lên sàn ngay trong tháng 9 năm nay, tạo nên cuộc đối đầu trực diện giữa hai đế chế công nghệ do Musk và Altman dẫn dắt.

Trụ sở chính của SpaceX.

SpaceX được xem là canh bạc chiến lược của Elon Musk nhằm tái khẳng định vị thế trên thị trường công nghệ toàn cầu. Hồ sơ IPO lần đầu hé lộ chi tiết tình hình tài chính của công ty. Năm 2025, SpaceX đạt doanh thu khoảng 18,6 tỷ USD, tăng mạnh nhờ mảng phóng tên lửa Falcon, tàu Starship và đặc biệt là dịch vụ Internet vệ tinh Starlink. Tuy nhiên, công ty vẫn đang đốt tiền khổng lồ cho các dự án AI và tham vọng không gian dài hạn.

Điểm gây chú ý nhất trong hồ sơ IPO là những tham vọng được đánh giá “vượt xa chuẩn mực doanh nghiệp công nghệ thông thường”. SpaceX dự phóng doanh thu tương lai lên tới 28,5 nghìn tỷ USD, trong đó phần lớn đến từ các dự án AI ngoài không gian, trung tâm dữ liệu quỹ đạo và hạ tầng Internet vệ tinh toàn cầu. Công ty cũng tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu xây dựng thuộc địa trên sao Hỏa và mở rộng sự sống của loài người ra ngoài Trái Đất.

Hồ sơ cũng cho thấy mức độ gắn kết ngày càng chặt giữa SpaceX với toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp của Elon Musk.

Reuters cho biết, SpaceX hiện liên kết sâu với Tesla, X và xAI thông qua các khoản đầu tư, mua bán thiết bị, hạ tầng AI và dữ liệu. Chỉ riêng năm 2025, SpaceX và xAI đã chi khoảng 650 triệu USD để mua sản phẩm và dịch vụ từ Tesla, bao gồm pin Megapack và hơn 1.000 xe Cybertruck.

Musk vẫn sẽ nắm quyền kiểm soát gần như tuyệt đối sau IPO thông qua cơ cấu cổ phiếu hai lớp. Điều này đồng nghĩa các nhà đầu tư công chúng có thể bỏ ra hàng chục tỷ USD nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Elon Musk, mô hình từng giúp ông duy trì quyền lực tuyệt đối tại Tesla nhiều năm qua.

Giới tài chính nhận định việc IPO của SpaceX không đơn thuần là thương vụ gọi vốn, mà còn là màn tái khẳng định vị thế của Elon Musk sau chuỗi sóng gió pháp lý và cạnh tranh khốc liệt trong cuộc đua AI với OpenAI. Nếu thành công, đây có thể trở thành sự kiện lớn nhất lịch sử Phố Wall kể từ sau thời kỳ bùng nổ công nghệ đầu những năm 2020.