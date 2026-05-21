Trọn hành trang, Sáng tương lai: Bảo Việt Nhân thọ đồng hành, vun đắp thế hệ trẻ

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Kỹ năng hôm nay- cơ hội tương lai

Theo thống kê được Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing dẫn nguồn từ các nghiên cứu y khoa, tỷ lệ người dân biết kỹ năng hồi sức tim phổi (CPR) tại Việt Nam hiện chỉ khoảng 8,7% – thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực. Trong khi đó, ở các tình huống khẩn cấp như đuối nước, điện giật, tai nạn sinh hoạt hay chấn thương bất ngờ, việc được sơ cứu đúng cách trong những phút đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cơ hội sống sót của nạn nhân.Tuy nhiên, kỹ năng nhận biết nguy hiểm và xử trí trong tình huống khẩn cấp hiện vẫn chưa thực sự được phổ cập rộng rãi trong cộng đồng, đặc biệt đối với trẻ em và thanh thiếu niên.

Vì vậy, trong khuôn khổ của chương trình, Bảo Việt Nhân thọ đã phối hợp cùng Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing – thành viên Hội đồng An toàn Anh Quốc - triển khai chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường. Chương trình không chỉ giúp học sinh được trang bị kỹ năng sống thiết yếu, mà còn góp phần xây dựng năng lực ứng phó trước tình huống khẩn cấp và lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Một kỹ năng được học hôm nay có thể trở thành cơ hội cứu sống một con người trong tương lai.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CPR

Tại chương trình, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giáo dục sức khỏe, gần 500 em học sinh đã được tiếp cận các kỹ năng quan trọng như: 6 nguyên tắc khi ứng phó với các tình huống khẩn cấp, xử lý tình huống có nạn nhân chấn thương và thực hành hồi sức tim phổi CPR trong các trường hợp ngừng tim do đuối nước, điện giật, hoả hoạn,.. Đặc biệt, nhằm mang lại trải nghiệm sát thực tế và nâng cao hiệu quả, chương trình còn triển khai mô hình eCPR hiện đại dành cho học sinh – công nghệ tương tác trực quan với cảm biến phản hồi đang được Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing phát triển nhằm góp phần phổ cập kỹ năng CPR trong cộng đồng.

Những đôi tay nhỏ chăm chú thực hiện từng động tác sơ cấp cứu, những ánh mắt tập trung lắng nghe đã tạo nên hình ảnh đầy ý nghĩa về một thế hệ trẻ chủ động hơn trong việc bảo vệ bản thân và cộng đồng.)

Thông qua chương trình, Bảo Việt Nhân thọ mong muốn lan tỏa tinh thần sống chủ động, nâng cao kỹ năng ứng phó khẩn cấp cho thế hệ trẻ – không chỉ vì sự bình an của mỗi cá nhân học sinh, mà còn vì một cộng đồng Việt an toàn, nhân văn và bền vững hơn trong tương lai. Đây là một trong những định hướng mà Bảo Việt Nhân thọ kiên định theo đuổi trong hành trình 30 năm phụng sự dân tộc Việt – không chỉ bảo vệ tài chính cho các gia đình Việt, mà còn chung tay vun đắp một thế hệ tương lai khỏe mạnh, tự tin và giàu trách nhiệm với xã hội.

Hành trình bền bỉ vì thế hệ tương lai

Cũng trong chương trình, 130 suất học bổng gồm xe đạp, mũ bảo hiểm và quà tặng học tập từ “Quỹ Xe đạp chở ước mơ” của Bảo Việt Nhân thọ đã được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, như một sự động viên để các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.

Lãnh đạo trao biểu trưng học bổng tại chương trình

Hơn hai thập kỷ qua, chương trình An sinh Giáo dục của Bảo Việt Nhân thọ đã lặng lẽ đồng hành cùng hàng chục nghìn học sinh nghèo trên khắp cả nước. Mỗi suất học bổng được trao đi không chỉ giúp con đường đến trường của các em bớt nhọc nhằn, mà còn mang theo niềm tin và sự sẻ chia dành cho thế hệ tương lai. Tiếp nối hành trình ấy, trong năm 2026 – năm kỷ niệm 30 năm thành lập – Bảo Việt Nhân thọ triển khai Chương trình An sinh giáo dục với 9.000 suất học bổng, tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng dành cho học sinh trên toàn quốc.

Ảnh học sinh nhận xe đạp

Được thành lập từ năm 1996, Bảo Việt Nhân thọ là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam. 30 năm qua, doanh nghiệp đã đồng hành và bảo vệ cho hơn 18,5 triệu lượt khách hàng, chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 116.000 tỷ đồng và đầu tư trở lại nền kinh tế hơn 186.880 tỷ đồng.

Với mạng lưới 77 công ty thành viên, gần 400 văn phòng trên toàn quốc, Bảo Việt Nhân thọ hiện là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất được vinh danh “Thương hiệu Quốc gia” trong các năm 2022 và 2024.