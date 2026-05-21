Giá vàng hôm nay (21/5): Thấp nhất từ đầu năm

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước vẫn tiếp đà giảm mạnh. Đáng chú ý, giá bán vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết chênh nhau nửa triệu đồng/lượng.

Vào lúc 7h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 159 - 162 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Trong khi đó, Tập đoàn DOJI, Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng mua - bán.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương và có sự chênh nhau giữa các thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý, DOJI có giá 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; vàng nhẫn SJC 158 - 161 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 159 - 162 triệu đồng/lượng… Với đà giảm này, hiện giá vàng đang ở mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.554 USD/ounce, giảm 67 USD so với sáng qua. Trước đó, trong ngày hôm qua, giá vàng thế giới có thời điểm giảm sâu về sát mốc 4.400 USD/ounce.

Do chênh lệch múi giờ nên sau khi mở cửa giao dịch lúc 9h, giá vàng trong nước sẽ có mức điều chỉnh theo giá thế giới.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.135 đồng/USD, tăng 2 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.111 - 26.391 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD tự do quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.