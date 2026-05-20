Chứng khoán ‘rơi tự do’ hơn 50 điểm rồi bất ngờ kéo ngược phút cuối

TPO - Áp lực bán lan rộng khiến VN-Index có thời điểm mất hơn 50 điểm trong phiên hôm nay (20/5), kéo hàng loạt cổ phiếu bất động sản, ngân hàng, chứng khoán lao dốc. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy mạnh ở nhóm trụ giúp thị trường đảo chiều ngoạn mục, giữ được sắc xanh mong manh khi đóng cửa.

Thị trường chứng khoán trải qua một phiên giao dịch đầy biến động khi tâm lý nhà đầu tư chuyển từ hưng phấn sang bán mạnh chỉ trong vài giờ.

Ngay đầu phiên hôm, VN-Index vẫn duy trì sắc xanh tích cực sau nhịp hồi cuối phiên trước. Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng suy yếu, trong khi áp lực chốt lời tăng mạnh khiến chỉ số liên tục lao dốc.

Đến đầu phiên chiều, thị trường gần như rơi vào trạng thái bán tháo diện rộng. VN-Index có thời điểm “bốc hơi” hơn 50 điểm, lùi sát vùng 1.860 điểm và đánh mất hoàn toàn mốc 1.900 điểm. Hàng loạt nhóm ngành chìm trong sắc đỏ, đặc biệt là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán.

Dù vậy, diễn biến cuối phiên lại đảo chiều bất ngờ. Lực cầu bắt đáy xuất hiện mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp thị trường hồi phục nhanh chóng. Kết phiên, VN-Index tăng nhẹ 0,3 điểm (0,02%) lên 1.913,23 điểm. Thanh khoản HoSE ở mức cao, với hơn 31.600 tỷ đồng giao dịch.

Điểm đáng chú ý trong phiên là sự phân hóa cực mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Nhóm ngân hàng và chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt sau giai đoạn tăng nóng. Nhiều mã ngân hàng giảm sâu như HDB mất 3,3%, MBB giảm 1,8%, CTG giảm 1,9%, BID giảm 0,8%. Ở nhóm chứng khoán, SSI giảm gần 2%, VND mất hơn 2,5%, SHS giảm 3,4%, VIX giảm 2,3%.

Nhóm bất động sản cũng trở thành tâm điểm bán tháo. Cổ phiếu DXG của Đất Xanh giảm sàn đúng ngày doanh nghiệp công bố đổi tên thành Bluemarq Group. Hàng loạt mã khác như DIG, NVL, TCH, CEO, HDC đồng loạt giảm mạnh từ 4-6%.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu trụ lại đóng vai trò “giải cứu” thị trường trong phiên chiều. VIC và VHM tiếp tục trở thành lực đỡ quan trọng của VN-Index, trong khi FPT bất ngờ bứt phá 4,3%, trở thành cổ phiếu hỗ trợ mạnh nhất cho VN30. Nhóm dầu khí cũng hồi phục tích cực sau cú giảm sốc trước đó khi GAS tăng hơn 3,7%, PLX tăng 4,4%, BSR tăng hơn 2%.

Khối ngoại mua ròng hơn 95 tỷ đồng, giao dịch tương đối cân bằng ở cả 2 chiều. Chiều mua ròng, tâm điểm là VCB, VIC, FPT. Trong khi đó, MBB, ACB, VNM bị bán ròng hàng trăm tỷ đồng.