Đà Nẵng: Cầu 220 tỷ chưa làm xong đã rỉ sét

TPO - Sau nhiều lần lỡ hẹn tiến độ, dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn với tổng vốn đầu tư 220 tỷ đồng ở Đà Nẵng vẫn dang dở. Nhiều hạng mục "phơi sương" suốt thời gian dài khiến sắt thép hoen gỉ. Lãnh đạo TP. Đà Nẵng chỉ đạo nóng, thúc tiến độ.
Dù đã nhiều lần được gia hạn, dự án cầu Tam Tiến đến nay vẫn là một trong những công trình chậm tiến độ kéo dài ở khu vực phía Nam Đà Nẵng. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, công trường vắng bóng công nhân thi công. Giữa dòng sông, những trụ cầu, nhịp cầu xây dở dang nằm chơ vơ suốt nhiều năm. Nhiều hạng mục phơi sương khiến sắt thép hoen gỉ.