Kinh tế

Đà Nẵng: Cầu 220 tỷ chưa làm xong đã rỉ sét

Hoài Văn

TPO - Sau nhiều lần lỡ hẹn tiến độ, dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn với tổng vốn đầu tư 220 tỷ đồng ở Đà Nẵng vẫn dang dở. Nhiều hạng mục "phơi sương" suốt thời gian dài khiến sắt thép hoen gỉ. Lãnh đạo TP. Đà Nẵng chỉ đạo nóng, thúc tiến độ.

Cầu 220 tỷ đồng ở Đà Nẵng liên tục lỡ hẹn, nhiều hạng mục rỉ sét.
Dự án cầu Tam Tiến nối khu vực Tam Tiến và Tam Xuân 1, thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Tam Xuân, TP. Đà Nẵng﻿), được phê duyệt từ tháng 5/2019 với tổng vốn đầu tư khoảng 220 tỷ đồng.
Công trình có chiều dài hơn 4 km, do UBND huyện Núi Thành (cũ) làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Thanh Tùng. Dự án khởi công tháng 12/2020, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2022.
Cầu Tam Tiến bắc qua sông Trường Giang, dài 358 m với 9 nhịp. Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối quốc lộ 1A với tuyến đường Võ Chí Công, hình thành trục giao thông chính của xã Tam Xuân và khu vực phía Đông.
Dự án được kỳ vọng tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương giữa các vùng lân cận, hỗ trợ thu hút đầu tư, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Tuy nhiên, trái với kỳ vọng ban đầu, công trình hàng trăm tỷ đồng trễ hẹn nhiều lần, suốt nhiều năm qua vẫn trong tình trạng ngổn ngang, dang dở.
Theo cơ quan chức năng, dự án được triển khai theo hình thức vừa thi công vừa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, quá trình này phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc nên việc thi công nhiều lần bị gián đoạn và kéo dài.
Dù đã nhiều lần được gia hạn, dự án cầu Tam Tiến đến nay vẫn là một trong những công trình chậm tiến độ kéo dài ở khu vực phía Nam Đà Nẵng. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, công trường vắng bóng công nhân thi công. Giữa dòng sông, những trụ cầu, nhịp cầu xây dở dang nằm chơ vơ suốt nhiều năm. Nhiều hạng mục phơi sương khiến sắt thép hoen gỉ.
Trước thực trạng dự án ì ạch, lãnh đạo TP. Đà Nẵng vừa yêu cầu tăng tốc thi công để đưa công trình về đích. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Xuân phải chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phối hợp với BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cùng đơn vị liên quan hoàn thành bàn giao phần diện tích còn lại trước ngày 15/6; tổ chức thi công trở lại tại hiện trường trước ngày 30/6. Trường hợp tiếp tục chậm trễ trong bàn giao mặt bằng, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Tam Xuân sẽ phải chịu trách nhiệm.
