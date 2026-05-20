Daikin ra mắt dòng điều hòa cao cấp FTKM: 'Sống đúng ẩm, sống lý tưởng' cho không gian sống Việt

Daikin giới thiệu dòng điều hòa dân dụng cao cấp FTKM, đưa độ ẩm trở thành yếu tố trung tâm trong trải nghiệm không khí hằng ngày, cho phép người dùng chủ động tinh chỉnh đến 3 mức ẩm qua ứng dụng DAIKIN AIR SELECT.

Không gian sống tiện nghi với điều hòa Daikin FTKM

Bước chuyển mình từ “Làm mát” sang “Kiến tạo môi trường sống”

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), con người dành phần lớn thời gian trong không gian kín, cho thấy chất lượng không khí trong nhà ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cảm giác thoải mái. Vì vậy, nhu cầu điều hòa đang dịch chuyển từ làm mát sang chăm sóc không khí toàn diện hơn.

Bên cạnh nhiệt độ, độ ẩm chính là một trong những yếu tố tác động đến cảm giác thoải mái của người dùng. Cùng một mức nhiệt, độ ẩm khác nhau vẫn có thể khiến không gian nóng hơn, khô hơn hoặc dễ chịu hơn. Khảo sát toàn cầu của Daikin năm 2024 cũng cho thấy độ ẩm ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm không khí nhưng chưa được kiểm soát tương xứng.

Trước sự dịch chuyển đó, Daikin - với hơn 100 năm nghiên cứu giải pháp không khí, tiếp cận điều hòa như một hệ thống cân bằng giữa nhiệt độ, độ ẩm, độ sạch và luồng gió. Từ định hướng kiến tạo “không khí lý tưởng mọi không gian”, FTKM được phát triển cho khí hậu và nhu cầu người Việt.

Humi Comfort Plus - Cá nhân hóa từng khoảnh khắc sống

Điểm nhấn của FTKM chính là Humi Comfort Plus, cho phép lựa chọn ba mức độ ẩm 45%, 55% và 65%. So với Humi Comfort trước đây, công nghệ mới mở rộng khả năng cá nhân hóa, giúp thiết lập trạng thái không khí linh hoạt hơn.

Theo tiêu chuẩn ASHRAE, độ ẩm trong khoảng 40% - 60% được xem là phù hợp cho sự thoải mái. Tuy nhiên, khi độ ẩm tăng từ 45% lên 65%, hiệu quả tản nhiệt của cơ thể có thể giảm, khiến cảm giác nhiệt thay đổi dù nhiệt độ thực tế không đổi.

Điều hòa Daikin FTKM cho phép điều chỉnh độ ẩm linh hoạt, góp phần nâng cao sự thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày

Dựa trên nguyên lý đó, FTKM tích hợp cảm biến độ ẩm thông minh và ba mức thiết lập riêng biệt:

● 45%: phù hợp cho các không gian cần khô thoáng như buổi sáng, khi làm việc tại nhà hoặc khu vực dễ ẩm thấp.

● 55%: duy trì trạng thái cân bằng, giảm cảm giác khô da khi sử dụng điều hòa trong thời gian dài.

● 65%: tạo môi trường dịu êm hơn vào ban đêm, hỗ trợ hạn chế khô họng và mang lại giấc ngủ dễ chịu.

Việc điều chỉnh độ ẩm được thực hiện qua remote hoặc qua ứng dụng DAIKIN AIR SELECT, mang đến sự tiện lợi tối đa.

Intelligent Comfort - Trải nghiệm không khí được cá nhân hóa và điều phối tập trung

Không dừng lại ở khả năng kiểm soát độ ẩm, FTKM còn được định hình như một hệ thống chăm sóc không khí chủ động với loạt tính năng thông minh tích hợp trên ứng dụng DAIKIN AIR SELECT:

● GPS Interlock cho phép tự động bật hoặc tắt dựa trên định vị người dùng, giúp không gian dễ chịu khi trở về và tối ưu vận hành khi vắng nhà.

● Bill on Demand hỗ trợ theo dõi mức tiêu thụ điện, thiết lập ngân sách và nhận cảnh báo khi cần thiết.

● Các công nghệ bảo vệ không khí gồm Streamer với chức năng chống nấm mốc, phin lọc Enzyme Blue + PM2.5, cùng cảm biến Intelligent Eye giúp tối ưu vận hành.

Chế độ Comfort Sleep tự động điều chỉnh nhiệt độ theo từng giai đoạn giấc ngủ

Những cải tiến trên FTKM phản ánh định hướng dài hạn của Daikin trong việc chuyển dịch từ “thiết bị làm mát” sang “giải pháp chăm sóc không khí toàn diện”. Đại diện Daikin Vietnam chia sẻ: “FTKM không đơn thuần là thiết bị điều hòa, mà là hệ thống không khí thích nghi với từng nhịp sống. Việc kết hợp ba mức độ ẩm cùng các tính năng thông minh giúp không gian duy trì trạng thái dễ chịu, hiện thực hóa định hướng lấy con người làm trung tâm.”

Hiện FTKM được phân phối tại siêu thị điện máy và đại lý Daikin trên toàn quốc, sẵn sàng mang trải nghiệm không khí cá nhân hóa đến nhiều gia đình Việt.

