Vinachem ra mắt nền tảng Vinachem Nông nghiệp

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động Sàn thương mại điện tử VinachemMart và ra mắt nền tảng Vinachem Nông nghiệp nhằm kết nối tri thức và hỗ trợ nông dân trên nền tảng số.

Chương trình được tổ chức đúng dịp Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh toàn ngành đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời thực hiện Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới.

Dự chương trình có ông Cao Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Phan Như Nguyện - Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; bà Nguyễn Thu Lan - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính; ông Phùng Mạnh Ngọc - Cục trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công Thương; cùng các đại diện Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, các ban, bộ ngành cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, đại lý và nông dân tiêu biểu trên cả nước.

Đại biểu tham quan khu vực trưng bày về VinachemMart và nền tảng Vinachem Nông nghiệp

Về phía Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có ông Phùng Quang Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; ông Nguyễn Hữu Tú - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn; cùng đại diện HĐTV, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các ban chuyên môn, đơn vị thành viên trong toàn hệ thống.

Không gian triển lãm số hóa và tinh thần đổi mới của ngành Hóa chất

Trước giờ khai mạc, đông đảo đại biểu đã tham quan khu vực triển lãm giới thiệu VinachemMart và nền tảng Vinachem Nông nghiệp với nhiều gian hàng đến từ các đơn vị thành viên như PINACO, CASUMINA, LIX, HASO, Supe Lâm Thao, Bình Điền, Đạm Ninh Bình… Không gian triển lãm được thiết kế theo hướng hiện đại, tích hợp trải nghiệm trực tiếp trên nền tảng số, thể hiện rõ định hướng chuyển đổi số và xanh hóa của ngành Hóa chất Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Tú - Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinachem phát biểu tại chương trình

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh, hành trình xanh hóa và chuyển đổi số của Vinachem không chỉ là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn là chiến lược dài hạn nhằm phát triển bền vững và hội nhập cùng xu thế phát triển mới.

Theo ông, VinachemMart và Vinachem Nông nghiệp không phải những nền tảng riêng lẻ mà là bước đi chiến lược để mở rộng không gian thị trường, tăng cường kết nối với người tiêu dùng và từng bước hình thành hệ sinh thái số của Vinachem.

“Tập đoàn xác định lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để hoàn thành nhiệm vụ tăng trưởng trong giai đoạn mới”, ông Tú khẳng định.

VinachemMart: Bước tiến trong xây dựng hệ sinh thái số ngành Hóa chất

Kể từ khi mắt (tháng 5/2025), đến nay, sàn thương mại điện tử VinachemMart được chính Vinachem tự thiết kế, xây dựng và trực tiếp vận hành theo đặc thù ngành hóa chất. Sau một năm hoạt động, nền tảng đã ghi nhận doanh thu đạt 51,5 tỷ đồng, hơn 52.040 tài khoản đăng ký và trên 25.000 đơn hàng giao thành công.

Ông Cao Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại chương trình.

Không chỉ là kênh phân phối sản phẩm, VinachemMart đang từng bước hình thành hệ sinh thái thương mại điện tử chuyên biệt đầu tiên của ngành hóa chất Việt Nam, kết nối doanh nghiệp, người tiêu dùng và dữ liệu thị trường trên cùng một nền tảng thống nhất.

Tại chương trình, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong quá trình xây dựng và vận hành VinachemMart, ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển mô hình kinh doanh mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, đánh giá cao định hướng chuyển đổi số của Vinachem, cho rằng VinachemMart và Vinachem Nông nghiệp không đơn thuần là các chương trình thương mại điện tử mà phản ánh hướng đi mới của doanh nghiệp nhà nước trong đổi mới mô hình tăng trưởng, phương thức quản trị và phục vụ người dân.

“Nghị quyết 57 yêu cầu doanh nghiệp phải chuyển đổi thực chất, bằng sản phẩm, bằng dữ liệu, bằng hiệu quả và bằng lợi ích cụ thể cho người dân và doanh nghiệp”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, doanh nghiệp nhà nước không chỉ phải kinh doanh hiệu quả mà còn cần giữ vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng các hệ sinh thái dữ liệu, tri thức phục vụ nền kinh tế.

Ra mắt Vinachem Nông nghiệp: Đồng hành cùng nông dân bằng tri thức và khoa học công nghệ

Điểm nhấn đặc biệt của Hội nghị là lễ ra mắt nền tảng Vinachem Nông nghiệp – mô hình được Vinachem xây dựng theo định hướng phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ người nông dân tiếp cận tri thức khoa học, kỹ thuật canh tác và thông tin nông nghiệp chính thống.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động nền tảng Vinachem Nông nghiệp

Khác với các nền tảng thương mại thông thường, Vinachem Nông nghiệp được xây dựng như không gian mở kết nối nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và người nông dân nhằm lan tỏa tri thức, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và thúc đẩy nông nghiệp xanh, hiện đại, bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, Vinachem đã công bố đội ngũ chuyên gia đồng hành cùng nền tảng gồm nhiều nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành như PGS.TS Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; PGS.TS Nguyễn Văn Bộ; PGS.TS Cao Việt Hà; TS Nguyễn Đức Huy; ông Võ Tòng Anh… Đồng thời, đại diện các đơn vị thành viên của Vinachem cũng thực hiện nghi thức ký kết chương trình phối hợp về cung cấp thông tin, tài liệu và phát triển nội dung phục vụ nền tảng Vinachem Nông nghiệp giai đoạn 2026 – 2030.

Tại Hội nghị, Vinachem đã ký kết hợp tác với Báo Nông nghiệp và Môi trường nhằm tăng cường phối hợp truyền thông, chia sẻ tri thức, phát triển nội dung và lan tỏa các giải pháp nông nghiệp hiệu quả tới cộng đồng người sản xuất trên cả nước.

Đại diện các nhà phân phối đồng hành cùng Vinachem, ông Trần Văn Thụ – Tổng Giám đốc Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên cho rằng, điều đáng chú ý nhất của nền tảng Vinachem Nông nghiệp là hướng tới xây dựng kênh thông tin minh bạch, chính thống cho người nông dân thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm. Theo ông, việc ứng dụng nền tảng số để giúp người dân nhận diện đúng sản phẩm, tiếp cận đúng kỹ thuật và kết nối trực tiếp với chuyên gia là hướng đi rất cần thiết đối với nông nghiệp hiện nay.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Hội – đại diện nông dân tỉnh Thanh Hóa chia sẻ điều người nông dân quan tâm nhất không phải là những thông số kỹ thuật phức tạp mà là hiệu quả thực tế trên đồng ruộng.

“Chúng tôi thấy cây khỏe hơn, ít sâu bệnh hơn, năng suất ổn định hơn thì tin tưởng sử dụng”, ông nói và bày tỏ kỳ vọng Vinachem Nông nghiệp sẽ trở thành nền tảng gần gũi, dễ sử dụng, giúp bà con tiếp cận thông tin chính thống, nhận diện hàng chính hãng và kết nối trực tiếp với doanh nghiệp.

Khẳng định vai trò dẫn dắt của Vinachem trong chuyển đổi số ngành Hóa chất

Phát biểu đáp từ tại Hội nghị, ông Phùng Quang Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, khẳng định Vinachem sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển hệ sinh thái số và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong toàn ngành hóa chất.

Ông Phùng Quang Hiệp - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Theo ông Hiệp, từ một sàn thương mại điện tử chuyên ngành đến một nền tảng tri thức phục vụ nông dân, Vinachem đang hướng tới cách tiếp cận mới của doanh nghiệp nhà nước trong kỷ nguyên số: không chỉ chuyển đổi để phát triển doanh nghiệp mà còn chuyển đổi để phục vụ sản xuất, phục vụ người dân và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam.

Tại chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút chính thức ra mắt nền tảng Vinachem Nông nghiệp, đánh dấu bước khởi đầu cho một mô hình kết nối tri thức và hỗ trợ nông nghiệp trên nền tảng số.