Những dự án trọng điểm thay đổi bộ mặt Nghệ An

Hàng loạt dự án trọng điểm về giao thông, năng lượng, logistics, đô thị và hạ tầng xã hội đang được Nghệ An tập trung triển khai với quyết tâm cao, tạo động lực mới cho tăng trưởng và mở ra không gian phát triển dài hạn cho tỉnh trong giai đoạn 2025-2030.

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong các dự án trọng điểm

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Nghệ An đang định hình rõ nét phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công trình, dự án trọng điểm theo hướng bài bản, đồng bộ, linh hoạt và quyết liệt. Từ thực tiễn triển khai các dự án quy mô lớn, vai trò hạt nhân của cấp ủy và người đứng đầu được phát huy mạnh mẽ, tạo sự thống nhất trong điều hành, nâng cao hiệu quả thực thi và thúc đẩy tăng trưởng.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện đang triển khai 12 công trình, dự án trọng điểm. Đây được xem là những công trình có ý nghĩa chiến lược, tạo nền tảng để tỉnh thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước và cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Nổi bật là Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập, có tổng vốn đầu tư 59.372 tỷ đồng, do liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và Công ty SK Innovation (Hàn Quốc) đầu tư. Ngày 18/5, dự án đã chính thức khởi công. Đây là dự án liên quan đến nhiều lĩnh vực như năng lượng, môi trường, đất đai và đầu tư.

Phối cảnh Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập.

Trước tính chất phức tạp đó, Nghệ An đã lựa chọn cách tiếp cận bài bản, đặt trọng tâm vào phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng gắn với nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước. Một trong những điểm nhấn quan trọng là việc thành lập Tổ công tác chuyên trách do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đứng đầu, với sự tham gia của các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư. Cơ chế phối hợp được tổ chức theo hướng tập trung, thống nhất, phân công rõ trách nhiệm, xác định cụ thể đầu mối phụ trách từng phần việc.

Từng nội dung công việc được lượng hóa bằng các mốc tiến độ cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân. Các khó khăn, vướng mắc phát sinh được rà soát, xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Phương thức lãnh đạo này không chỉ áp dụng với Dự án LNG Quỳnh Lập mà còn được triển khai đồng bộ đối với nhiều công trình trọng điểm khác. Điển hình là Dự án đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy với tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng - dự án đầu tư công lớn nhất từ trước đến nay do UBND tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư.

Dự án được chia thành 10 dự án thành phần, trong đó có 9 dự án liên quan trực tiếp đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư do UBND các xã có tuyến đi qua trực tiếp làm chủ đầu tư. Cách làm này thể hiện rõ tư duy phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát trách nhiệm.

UBND tỉnh Nghệ An giao các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách từng địa bàn, thường xuyên bám sát cơ sở để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và thi công.

Không chỉ với các dự án giao thông, phương thức điều hành đồng bộ còn được thể hiện ở các công trình lớn khác như Dự án kéo dài đường cất, hạ cánh Cảng Hàng không quốc tế Vinh; Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới hay các dự án thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Để bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo đối với 12 công trình, dự án trọng điểm do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận làm Trưởng ban. Đây được xem là thiết chế điều phối mang tính chiến lược, có vai trò kết nối, dẫn dắt và kiểm soát toàn bộ quá trình triển khai các dự án trên phạm vi toàn tỉnh.

Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, các công trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược, tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế và phát triển lâu dài của tỉnh. Vì vậy, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải có cách tiếp cận riêng, thể hiện quyết tâm chính trị cao, hành động khẩn trương, quyết liệt và linh hoạt.

Từ đó, phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo được xác lập theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”. Các cuộc họp giao ban được tổ chức thường xuyên gắn với kiểm tra thực địa nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Mở ra không gian phát triển mới cho Nghệ An

Trong danh mục đầu tư công giai đoạn tới, Nghệ An xác định 9 dự án hạ tầng trọng điểm sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Đây đều là những công trình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi và đô thị của tỉnh. Nổi bật là tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn đoạn Vinh - Thanh Thủy; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 7 và Quốc lộ 48; đê chắn sóng Cảng nước sâu Cửa Lò; cầu vượt nối Quốc lộ 7C với đường N5 qua Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc - Nam.

Cùng với đó là các dự án thủy lợi và hạ tầng chiến lược như xây dựng, nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An; Đập Sông Lam kết hợp cầu giao thông; hạ tầng đấu nối trọng điểm trong Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ; hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu tại thành phố Vinh. Khi hoàn thành, các công trình này sẽ mở ra không gian phát triển mới, tăng khả năng kết nối liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Công trình Thác 9 tầng tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan.

Song song đó, Nghệ An cũng đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội hóa vào các dự án lớn thuộc các lĩnh vực giao thông, công nghiệp, năng lượng, logistics, giáo dục, y tế, văn hóa và du lịch. Trong đó có các dự án trọng điểm như nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Vinh đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4E; xây dựng mới cảng nước sâu Cửa Lò; hình thành cụm cảng Nghi Sơn - Đồng Hồi; phát triển Trung tâm logistics Khu Kinh tế Đông Nam; đầu tư các khu công nghiệp trong Khu Kinh tế Đông Nam.

Ở lĩnh vực công nghệ cao, tỉnh định hướng xây dựng khu công viên công nghệ thông tin tập trung, phát triển sản xuất phần cứng, phần mềm và đào tạo nhân lực công nghệ thông tin. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhiều dự án quy mô lớn cũng được xúc tiến như xây dựng không gian văn hóa Làng Sen; Khu liên hợp thể thao vùng Bắc Trung Bộ; Trung tâm hội nghị sự kiện đa chức năng; các trường đại học tư thục, bệnh viện tư nhân, khu đô thị, nhà ở xã hội và các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp.

Theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm về công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục, y tế, logistics và du lịch. Đồng thời, Nghệ An hướng tới xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa xứ Nghệ; giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển đảo.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 12% trở lên; quy mô nền kinh tế đến năm 2030 đạt khoảng 517.170 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt từ 165-190 triệu đồng/năm.

Từ những công trình giao thông chiến lược, dự án năng lượng quy mô lớn đến hệ thống logistics, đô thị và hạ tầng xã hội hiện đại, Nghệ An đang từng bước tạo dựng diện mạo phát triển mới. Những dự án trọng điểm không chỉ góp phần thay đổi bộ mặt hạ tầng mà còn mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn, tạo động lực để tỉnh bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới.