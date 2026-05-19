Đòn bẩy tài chính cho chiếc ô tô đầu tiên: 5 sai lầm cần tránh để hành trình luôn vững lái

Năm 2026, ô tô không còn là mặt hàng xa xỉ mà dần trở thành phương tiện thiết yếu giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và an toàn giao thông. Thay vì chờ đợi nhiều năm để tích lũy đủ tiền mặt, nhiều người đang ưu tiên sử dụng đòn bẩy tài chính từ ngân hàng để sở hữu xe sớm hơn, phục vụ công việc và gia đình. Tuy nhiên, theo chuyên gia tài chính từ MB, nếu không chuẩn bị kỹ, người mua rất dễ mắc phải 5 sai lầm phổ biến dưới đây.

5 sai lầm "kinh điển" khi vay mua xe và cách khắc phục

Đánh giá chưa đúng nhu cầu sử dụng thực tế

Nhiều người khi mua xe lần đầu thường bị cảm xúc chi phối nên dễ chọn mẫu xe hoặc phiên bản vượt quá nhu cầu thực tế, kéo theo khoản vay và chi phí sử dụng cao hơn cần thiết. Việc xác định rõ nhu cầu sử dụng như mục đích di chuyển, tần suất sử dụng hay số người thường chở sẽ giúp bạn chọn được chiếc xe phù hợp hơn, từ đó tối ưu cả chi phí sở hữu lẫn kế hoạch tài chính.

Chọn gói vay theo “cảm tính” khi chưa tìm hiểu chi tiết

Nhiều người khi chọn gói vay thường chỉ quan tâm đến lãi suất ưu đãi mà chưa tìm hiểu kỹ các chi phí đi kèm như phí hồ sơ, bảo hiểm, lãi suất sau ưu đãi hay phí tất toán trước hạn. Việc tìm hiểu đầy đủ các điều khoản trước khi ký hợp đồng sẽ giúp bạn đánh giá đúng tổng chi phí vay và lựa chọn gói tài chính phù hợp hơn.

Chọn tỷ lệ vay và thời hạn vay chưa phù hợp

Không ít người muốn sớm sở hữu chiếc xe mong muốn nên chọn vay với tỷ lệ quá cao so với giá trị xe, hoặc chọn thời hạn vay quá ngắn để “trả cho nhanh”. Để tránh bị “đuối” tiền, bạn nên cân đối mức vay và thời gian trả phù hợp với thu nhập thực tế sẽ giúp bạn chủ động tài chính và duy trì kế hoạch chi tiêu ổn định.

Tại MB, các gói cho vay mua ô tô hiện có lãi suất ưu đãi từ khoảng 7,5% một năm đầu, sau đó điều chỉnh theo mặt bằng lãi suất từng thời kỳ. Hạn mức vay có thể lên đến khoảng 75–80% giá trị xe nếu thế chấp chính chiếc xe và cao hơn nếu bạn có thêm tài sản bảo đảm phù hợp. Thời hạn vay thường tối đa khoảng 7 năm, giúp khách hàng có đủ thời gian phân bổ khoản trả góp hàng tháng ở mức hợp lí.

Chỉ nhìn vào số tiền trả góp hàng tháng

Sai lầm thường gặp là chỉ tập trung vào câu hỏi “Mỗi tháng trả góp bao nhiêu?” mà quên tổng chi phí sở hữu xe. Ngoài khoản gốc và lãi, bạn cần tính đến các chi phí khác như: xăng dầu, bảo dưỡng, phí gửi xe, bảo hiểm, đăng kiểm và nhiều khoản phát sinh khác trong quá trình sử dụng. Nếu không tính trước, ngân sách hàng tháng rất dễ trở nên “eo hẹp” hơn so với dự kiến.

Chưa xây quỹ dự phòng trong thời gian vay

Nhiều người tập trung toàn bộ ngân sách cho khoản trả góp mà quên chuẩn bị quỹ dự phòng trong suốt thời gian vay. Điều này dễ tạo áp lực tài chính khi phát sinh chi phí bất ngờ hoặc thu nhập thay đổi. Việc duy trì một khoản dự phòng đủ để chi trả một vài tháng trả góp và chi phí sinh hoạt cơ bản sẽ giúp bạn có “vùng đệm” an toàn, yên tâm hơn trước các biến động bất ngờ và không bị rơi vào trạng thái “đuối” tiền khi vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Giải pháp vay mua ô tô đột phá từ MB: Nhanh chóng và Minh bạch

Thấu hiểu mong muốn sở hữu xe của khách hàng Việt, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã thiết kế sản phẩm Cho vay mua ô tô với những ưu điểm vượt trội, giúp hiện thực hóa ước mơ "bốn bánh" một cách dễ dàng:

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường: MB liên tục triển khai các gói lãi suất ưu đãi, giúp khách hàng tiết kiệm tối đa chi phí lãi vay trong suốt kỳ hạn.

- Quy trình phê duyệt "thần tốc": Ứng dụng công nghệ số và quy trình thẩm định hiện đại, MB cam kết phản hồi hồ sơ vay trong thời gian ngắn nhất, giúp khách hàng kịp thời sở hữu chiếc xe ưng ý.

- Hạn mức vay cao và thời gian linh hoạt: Hỗ trợ vay lên đến 80% giá trị xe, thời gian vay kéo dài giúp khách hàng chủ động hoàn toàn trong kế hoạch tài chính.

- Trải nghiệm số hóa toàn diện: Khách hàng có thể theo dõi dư nợ, lịch trả nợ và thực hiện thanh toán ngay trên App MBBank mọi lúc mọi nơi.

Chiếc ô tô đầu tiên sẽ thực sự mang lại niềm vui khi không trở thành áp lực tài chính. Việc tránh những sai lầm phổ biến và lựa chọn đối tác tài chính uy tín như MB sẽ giúp bạn yên tâm hơn trên hành trình sở hữu xe, với kế hoạch vay phù hợp và bền vững lâu dài.

Sẵn sàng khởi đầu hành trình mới cùng chiếc xe mơ ước? Hãy để MB đồng hành cùng bạn bằng những giải pháp tài chính bền vững và chuyên nghiệp.

*Liên hệ hotline 1900 545 426 để được tư vấn lộ trình vay mua xe cho riêng bạn.