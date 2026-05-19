Kinh tế

Sáng mai diễn ra Hội thảo Quản lý thuế theo dòng tiền

Quỳnh Nga

TPO - Các giải pháp quản lý thuế theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu và dòng tiền sẽ được cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp thảo luận tại Hội thảo “Quản lý thuế theo dòng tiền: Kinh doanh an tâm, thuế minh bạch” do Báo Tiền Phong phối hợp với Cục Thuế tổ chức ngày 20/5 tại Hà Nội.

Kinh tế số phát triển mạnh mẽ, yêu cầu về minh bạch tài chính và tuân thủ pháp luật thuế ngày càng trở thành yếu tố then chốt nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh và bền vững. Việc quản lý thuế theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu và dòng tiền đang là xu thế tất yếu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Trong bối cảnh đó, Báo Tiền Phong phối hợp với Cục Thuế tổ chức Hội thảo “Quản lý thuế theo dòng tiền: Kinh doanh an tâm, thuế minh bạch”, ngày 20/5 tại Trụ sở Cục Thuế, số 1A Nguyễn Công Trứ (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hội thảo Quản lý thuế theo dòng tiền diễn ra lúc 8h ngày 20/5.

Hội thảo sẽ tập trung làm rõ định hướng quản lý thuế dựa trên dòng tiền - xu thế đang được đẩy mạnh trong công tác quản lý hiện nay. Thông qua việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tuân thủ quy định về hóa đơn điện tử và kê khai thuế, cơ quan quản lý hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính minh bạch, trong đó mọi giao dịch đều được ghi nhận, đối chiếu và kiểm soát hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Hội thảo giới thiệu tổng quan về quản lý thuế theo dòng tiền, nhấn mạnh các quy định liên quan đến hóa đơn điện tử, thanh toán qua ngân hàng và nghĩa vụ kê khai thuế của hộ kinh doanh. Bên cạnh góc nhìn từ cơ quan thuế, hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia phân tích rủi ro, hệ quả pháp lý khi không tuân thủ quy định, đồng thời đưa ra khuyến nghị thiết thực dành cho người nộp thuế.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận các giải pháp công nghệ và hệ sinh thái thanh toán hiện đại với sự tham gia của ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán và các đơn vị cung cấp giải pháp số. Các nội dung trao đổi bao gồm thanh toán không dùng tiền mặt, mã QR, phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử cũng như khả năng kết nối dữ liệu giữa ngân hàng và cơ quan thuế. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả giám sát dòng tiền.

Hội thảo được tường thuật trực tuyến trên Báo điện tử Tiền Phong, cập nhật trên hệ sinh thái Báo Tiền Phong. Xin mời quý độc giả quan tâm, theo dõi, gửi câu hỏi về chương trình theo địa chỉ: online@baotienphong.com.vn.

Quỳnh Nga
#quản lý thuế #dòng tiền #hóa đơn điện tử #thanh toán không tiền mặt #cơ quan thuế #công nghệ tài chính #hội thảo

