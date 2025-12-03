Agribank và Cục Thuế hợp tác, đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang thuế kê khai

Ngày 03/12/2025, tại Trụ sở chính, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ ký kết hợp tác đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai.

Tham dự Lễ ký kết, về phía Cục Thuế (Bộ Tài chính) có ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế; đại diện các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế và các đơn vị thuộc Thuế TP Hà Nội. Về phía Agribank có ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank; ông Phạm Toàn Vượng - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc; các thành viên Hội đồng thành viên; các Phó Tổng giám đốc; thành viên Ban Kiểm soát; Kế toán trưởng; Lãnh đạo các đơn vị và Giám đốc các chi nhánh: Hà Nội, Láng Hạ, Sở Giao dịch, Hà Tây. Dự Lễ ký kết còn có đại diện Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) và đại diện khách hàng hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Agribank và Cục Thuế tổ chức Lễ ký kết hợp tác đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai.

Lễ ký kết được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trên toàn hệ thống Agribank và điểm cầu tại Thuế các tỉnh, thành phố; đồng thời, được phát sóng trực tiếp trên Fanpage chính thức của Agribank, chia sẻ đến Fanpage của các Chi cục thuế và 129 Fanpage của các chi nhánh Agribank trên toàn quốc.

Agribank - Thuế đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuế khoán sang thuế kê khai

Với phương châm “Thuế đồng hành, hỗ trợ cùng phát triển”, ngành Thuế đang thúc đẩy mô hình quản lý hiện đại, công bằng, minh bạch. Ngày 31/10/2025, Cục Thuế ban hành Quyết định 3352/QĐ-CT triển khai “60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai” đối với hộ kinh doanh - một nhiệm vụ quan trọng nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Công tác phối hợp giữa Agribank và Cục Thuế hướng đến mục tiêu đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai chuyển đổi mô hình quản lý thuế; đồng thời tăng cường kết nối giữa hệ thống thuế và ngân hàng trong đăng ký, kê khai và nộp thuế thuận tiện thông qua các nền tảng số của Agribank, góp phần quan trọng trong việc đưa ra những giải pháp hỗ trợ khách hàng tuân thủ quy định và tạo nền tảng để khách hàng chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp SME trong tương lai.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank nhấn mạnh: Lễ ký kết hợp tác giữa Agribank và Cục Thuế là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với hai cơ quan, mà còn đối với mục tiêu chung của ngành Tài chính trong tiến trình hiện đại hóa, chuyển đổi số, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu tại Lễ ký kết

Cũng theo Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank, sự kiện diễn ra trong bối cảnh toàn ngành Tài chính đang nỗ lực triển khai đồng bộ các chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quản lý thuế, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt và đảm bảo nguồn thu Ngân sách quốc gia được phát triển theo hướng lâu dài và vững chắc. Đây không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là nhiệm vụ mang tính chiến lược, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của tất cả các tổ chức trong hệ sinh thái tài chính - ngân hàng.

Agribank vinh dự được đồng hành cùng Cục Thuế trong nhiệm vụ mang tầm chiến lược này và cam kết sẽ phát huy tối đa nguồn lực, nền tảng công nghệ và mạng lưới rộng lớn trên toàn quốc của mình để đóng góp thiết thực cho sự nghiệp cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Thuế, vì lợi ích của quốc gia và sự thịnh vượng của nhân dân.

Trước tinh thần chủ động, tích cực của Agribank trong việc tiên phong cung cấp, triển khai giải pháp tài chính - công nghệ toàn diện hướng tới người dân, đặc biệt là bà con ở vùng sâu, vùng xa, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế khẳng định, với việc ký kết hợp tác chính thức, sự phối hợp giữa Agribank và Cục Thuế đã có thêm bước tiến mới.

Cục Thuế đánh giá rất cao những kết quả mà Agribank - một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam đã phối hợp cùng ngành Thuế nhiều năm qua, nhất là trong công tác thu ngân sách. Đặc biệt, những giải pháp công nghệ ngành ngân hàng mà Agribank mang lại rất hữu ích với cơ quan thuế trong việc kết nối các nhà: Tài chính - Thuế - Hải quan - Kho bạc và Ngân hàng thương mại. Qua đó, hàng năm, việc thực hiện thu ngân sách và công tác cải cách hiện đại hóa ngành thuế đã có những bước tiến rất quan trọng.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại Lễ ký kết

Đại diện Cục Thuế đánh giá gói giải pháp thông minh mà Agribank chuẩn bị cho các hộ kinh doanh sẽ mang lại hiệu quả rất cao. Theo ông Mai Sơn, gói giải pháp này có sự tiến bộ rất đáng kể, từ khâu quản lý bán hàng cho đến các nghiệp vụ về khai thuế được tích hợp và thanh toán. Toàn bộ các khâu thực hiện trong một vòng tròn khép kín, hộ kinh doanh có thể yên tâm sử dụng, không cần phải cài đặt nhiều phần mềm kết nối các giải pháp khác nhau.

“Tôi đề nghị tất cả các cán bộ công chức trong bộ phận được giao nhiệm vụ tiếp tục thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, kết nối với các chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank để triển khai đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả gói giải pháp mà Agribank sẽ mang tới cho các hộ kinh doanh, không chỉ trước - trong - sau, mà còn kéo dài đến năm 2028. Đề nghị tất cả các đồng chí trong quá trình thực hiện, có những vấn đề gì vướng mắc thì báo cáo với cơ quan thường trực của cả hai bên để chúng ta có giải pháp hỗ trợ; cũng như là sẽ hỗ trợ tối đa, giúp các hộ kinh doanh giảm kinh phí đầu tư và các chi phí liên quan đến việc thực hiện chuyển đổi”, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh.

Có thể khẳng định, việc ký kết hợp tác đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình hợp tác giữa Agribank và Cục Thuế, thúc đẩy quá trình hiện đại hóa quản lý thuế, thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế – hoàn toàn phù hợp với định hướng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính về xây dựng hệ thống tài chính công hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Agribank tiên phong cung cấp giải pháp tài chính - công nghệ hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

Trải qua gần bốn thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Agribank luôn được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó những trọng trách lớn lao: là lực lượng chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; là trụ cột bảo đảm an toàn tài chính quốc gia; và là một trong những định chế có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Là ngân hàng 100% vốn Nhà nước và có mạng lưới rộng nhất trong hệ thống ngân hàng với hơn 2.200 chi nhánh và phòng giao dịch trải dài khắp mọi miền Tổ quốc - Agribank đã hiện diện nơi người dân cần nhất: từ đồng bằng đến miền núi, từ biên giới đến hải đảo, bền bỉ thực hiện sứ mệnh thúc đẩy tài chính toàn diện “đưa vốn, đưa dịch vụ ngân hàng đến gần nhất với người dân”. Chính những giá trị bền vững ấy đã tạo nên bản sắc và vị thế đặc biệt của Agribank - một ngân hàng mang đậm dấu ấn phục vụ, luôn tiên phong hiện thực hóa các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.

Trong suốt hành trình phát triển của mình, Agribank luôn nhất quán một triết lý xuyên suốt: người dân, hộ sản xuất, hộ kinh doanh chính là trung tâm của mọi hoạt động. Đây là lực lượng kinh tế đông đảo trên cả nước, là nền tảng góp phần tạo nên sức sống và sự thịnh vượng của nền kinh tế Việt Nam.

Với hơn 3,6 triệu hộ kinh doanh, trong đó 2,2 triệu hộ thuộc diện quản lý thuế, chủ trương chuyển đổi mô hình thuế từ khoán sang kê khai mà Bộ Tài chính và Cục Thuế đang triển khai là bước đi đúng đắn, kịp thời và mang tầm chiến lược. Chủ trương này không chỉ giúp tăng cường minh bạch, kỷ cương ngân sách, mà còn hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển bền vững, tiếp cận sâu hơn với các dịch vụ tài chính chính thức, từng bước vận hành theo mô hình kinh doanh hiện đại và văn minh hơn.

Chủ trương này cũng tạo ra động lực quan trọng giúp hộ kinh doanh phát triển bền vững hơn, từng bước tiếp cận sâu rộng với các dịch vụ tài chính chính thức, nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, và vận hành theo mô hình kinh doanh văn minh, hiệu quả, phù hợp với xu thế của nền kinh tế số. Tuy nhiên, tiến trình chuyển đổi này không hề đơn giản, đặc biệt đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa - nơi điều kiện hạ tầng và khả năng tiếp cận công nghệ còn nhiều hạn chế. Chính trong những không gian ấy, vai trò của một ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực như Agribank càng trở nên rõ nét và khác biệt.

Đại diện Agribank và VNPAY giới thiệu giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai

Với mạng lưới rộng khắp nhất hệ thống ngân hàng; với sự am hiểu sâu sắc đặc thù từng vùng miền; với mối quan hệ bền chặt, tin cậy với hàng triệu hộ sản xuất, hộ kinh doanh trên cả nước, Agribank có đầy đủ nền tảng, năng lực và kinh nghiệm để đồng hành cùng ngành Thuế, hỗ trợ người dân chuyển đổi theo cách dễ hiểu hơn, thuận tiện hơn và thiết thực hơn.

Chính vì vậy, Thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa Agribank và Cục Thuế có ý nghĩa rất quan trọng. Nó không chỉ định hướng sự hợp tác về mặt kỹ thuật hay quy trình, mà còn là sự thống nhất về mục tiêu, trách nhiệm và tầm nhìn chiến lược của cả 2 bên trong việc đóng góp vào công cuộc hiện đại hóa nền tài chính quốc gia.

Trong khuôn khổ hợp tác, Agribank sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế để triển khai các nội dung trọng tâm: hỗ trợ mở tài khoản và nộp thuế điện tử, tích hợp thanh toán với hóa đơn điện tử, thúc đẩy sử dụng máy tính tiền theo quy định, tổ chức các điểm tư vấn trực tiếp ngay tại cơ sở, kết hợp truyền thông rộng rãi để hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận và làm quen.

Đối với Agribank, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình thuế không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là một trách nhiệm xã hội, một cam kết dài hạn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với gần bốn thập kỷ gắn bó với đời sống người dân, đồng hành cùng hàng triệu hộ gia đình trên mọi miền Tổ quốc, Agribank hoàn toàn đủ năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm để sát cánh cùng ngành Thuế gánh vác nhiệm vụ lớn lao này.

Để việc hợp tác thực sự đi vào chiều sâu, mang lại kết quả cụ thể cho từng địa phương, từng hộ kinh doanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank yêu cầu Giám đốc các Chi nhánh Agribank trên toàn quốc quán triệt nghiêm túc tinh thần: đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong giai đoạn hiện nay.

“Mỗi Chi nhánh phải chủ động làm việc với Cục Thuế và Chi cục Thuế địa phương; thành lập ngay các tổ hỗ trợ hộ kinh doanh; xây dựng kế hoạch hành động chi tiết theo tuần, theo tháng; đồng thời báo cáo kịp thời, đầy đủ về Trụ sở chính để theo dõi, đánh giá và chỉ đạo tiếp theo. các Chi nhánh tổ chức ít nhất một buổi hướng dẫn, tập huấn trực tiếp tại địa bàn được phân công, với yêu cầu: phải hướng dẫn đến tận hộ dân, tận người nộp thuế - đúng với tinh thần “Agribank phục vụ nhân dân”.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Agribank, đặc biệt là lực lượng trực tiếp tiếp xúc với người dân, mỗi cán bộ nhân viên phải là “đại sứ chuyển đổi số”, “đại sứ Văn hóa của Agribank”, giữ gìn tác phong làm việc mẫu mực, tận tâm, gần gũi, chủ động giải thích rõ ràng, giúp người dân hiểu, thực hiện được và yên tâm trong quá trình chuyển đổi”, ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên giao nhiệm vụ cho các Chi nhánh và cán bộ Agribank trong toàn hệ thống.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank nhấn mạnh, đây không chỉ là nhiệm vụ nghiệp vụ thông thường, mà còn là cách Agribank khẳng định và lan tỏa những giá trị đã làm nên Agribank trong suốt gần 40 năm qua: tiên phong - trách nhiệm - vì nhân dân phục vụ.

Agribank hiện quản lý hơn 3.000 khách hàng hộ kinh doanh, là nhóm có khả năng chuyển đổi cao khi được hỗ trợ đúng thời điểm. Để đáp ứng yêu cầu pháp lý mới về hóa đơn điện tử, Agribank chủ động xây dựng gói giải pháp toàn diện dành cho hộ kinh doanh.

Ngày 01/12/2025, Agribank và VNPAY chính thức ký kết hợp tác triển khai giải pháp chuyển đổi số chuyên biệt cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, bao gồm hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm bán hàng và lưu trữ đám mây. Song song giải pháp công nghệ, Agribank triển khai nhiều ưu đãi tài chính: Miễn phí mở và duy trì tài khoản thanh toán; Tặng tài khoản số đẹp; Miễn phí thông báo số dư OTT trên Agribank Plus; các gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động. Sáng 03/12/2025, Agribank đã tổ chức chương trình tập huấn triển khai giải pháp trên toàn hệ thống. Trong khuôn khổ Lễ ký kết, các đại biểu đã trực tiếp chứng kiến trải nghiệm về giải pháp chuyển đổi số của Agribank, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuế kê khai.

Cùng ngày 03/12/2025, nhiều Chi nhánh Agribank cũng đã tổ chức ký kết Thỏa thuận hợp tác với Thuế các tỉnh, thành phố về phối hợp hướng dẫn chính sách thuế, hỗ trợ Hộ kinh doanh chuyển đổi số và triển khai hóa đơn điện tử đối với các hộ kinh doanh tại địa phương.

Các chi nhánh Agribank tổ chức ký kết Thỏa thuận hợp tác với Thuế các tỉnh, thành phố

Đồng hành cùng ngành Thuế hỗ trợ khách hàng hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng tiên phong đồng hành cùng Chính phủ và ngành Thuế, đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia và minh bạch hóa nền kinh tế, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị - thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.