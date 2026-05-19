Kinh tế

TKV hoàn thành hầu hết chỉ tiêu tháng 4, doanh thu vượt kế hoạch

P.V

Doanh thu hợp nhất tháng 4/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) ước đạt 17.147 tỷ đồng, vượt 3,4% kế hoạch tháng. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều hoàn thành kế hoạch điều hành, riêng phôi thép và đồng tấm tăng trưởng đột biến.

Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn chủ trì hội nghị tại Trung tâm ĐHSX Quảng Ninh.

Tại hội nghị giao ban sản xuất tháng 5/2026 vừa được tổ chức tại Trung tâm Điều hành sản xuất ở Quảng Ninh, Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn cho biết lũy kế 4 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 60.048 tỷ đồng, bằng 100,05% so với cùng kỳ năm trước và đạt 35% kế hoạch năm; lợi nhuận ước đạt 1.560 tỷ đồng, bằng 30,6% kế hoạch năm.

Than nguyên khai sản xuất tháng 4 ước đạt 3,3 triệu tấn, vượt 5,4% kế hoạch tháng; lũy kế 4 tháng đạt 12,9 triệu tấn, bằng 35% kế hoạch năm. Than tiêu thụ đạt 5,18 triệu tấn, vượt 1,5% kế hoạch tháng; lũy kế đạt 17,4 triệu tấn, bằng 34,8% kế hoạch năm.

Đáng chú ý, sản xuất và tiêu thụ các khoáng sản chính đều đạt và vượt kế hoạch điều hành tháng. Trong đó, phôi thép đạt 148% kế hoạch, đồng tấm đạt 107,7%, đồng thời cơ bản đạt tiến độ kế hoạch năm với tỷ lệ trên 33%. Sản xuất điện đạt 1.045 triệu kWh, bằng 100,4% kế hoạch tháng; lũy kế đạt 3.734 triệu kWh, bằng 35,6% kế hoạch năm.

TKV đặt mục tiêu tháng 5/2026 với doanh thu hợp nhất 17.594 tỷ đồng, lợi nhuận phấn đấu đạt 400 tỷ đồng; than nguyên khai sản xuất 3,07 triệu tấn, than tiêu thụ 5,32 triệu tấn. Lũy kế 5 tháng dự kiến đạt 77.642 tỷ đồng doanh thu, bằng 45,2% kế hoạch năm.

Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn yêu cầu toàn Tập đoàn tập trung khắc phục tồn tại theo nguyên tắc "6 rõ" — rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ kết quả — đồng thời đẩy mạnh sản xuất khoáng sản, ưu tiên các chủng loại than đáp ứng nhu cầu khách hàng trong bối cảnh nhu cầu dự báo tăng cao vào tháng 5. Công tác truyền thông được yêu cầu bám sát các hoạt động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động – Tháng Công nhân năm 2026.

