Chứng khoán tuột đỉnh sau cú 'quay xe' của cổ phiếu dầu khí

Sau nhịp tăng liên tiếp đưa VN-Index lập đỉnh, thị trường chứng khoán bước vào phiên hôm nay với tâm lý nhà đầu tư khá thận trọng. Áp lực chốt lời lan rộng, đặc biệt là ở nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh thời gian qua, khiến thị trường đảo chiều giảm sâu.

Càng về cuối phiên, tâm lý bi quan càng gia tăng. Cổ phiếu của nhiều nhóm ngành bị bán mạnh khiến VN-Index có thời điểm rơi sát mốc 1.905 điểm trước khi hồi nhẹ về cuối ngày. Chốt phiên, chỉ số giảm 15 điểm xuống 1.912,9 điểm, đánh dấu phiên điều chỉnh mạnh nhất kể từ khi lập đỉnh lịch sử mới.

Nhóm cổ phiếu dầu khí giảm mạnh trong phiên giao dịch 19/5.

Tâm điểm của thị trường là cú lao dốc bất ngờ của nhóm dầu khí. Hàng loạt mã đầu ngành đồng loạt giảm sàn và gần như “trắng bên mua”. GAS giảm 6,99%, BSR mất 6,88%, PLX giảm 6,98%, PVD và PVT cũng nằm sàn. Các mã khác như PVS, OIL, PVC hay PVB đều giảm rất sâu.

Đà lao dốc của cổ phiếu năng lượng diễn ra ngay sau khi giá dầu thế giới bất ngờ quay đầu giảm mạnh. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn kế hoạch tấn công Iran. Giá dầu Brent lùi về quanh 110 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm về khoảng 103 USD/thùng.

Không chỉ dầu khí, nhóm phân bón và cao su cũng bị bán mạnh. DCM giảm hơn 5,5%, DPM mất hơn 4%, GVR giảm sàn, PHR và DPR cũng lao dốc mạnh.

Áp lực điều chỉnh còn lan sang nhóm ngân hàng khi nhiều mã lớn chìm trong sắc đỏ như BID, VPB, TCB, MBB hay HDB. Tuy nhiên, thị trường vẫn xuất hiện một vài điểm sáng giúp chỉ số không giảm sâu hơn.

Nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup tiếp tục đóng vai trò lực đỡ cho thị trường. VHM tăng gần 2%, VRE tăng hơn 1%, VIC giữ được sắc xanh nhẹ. Một số mã riêng lẻ cũng hút mạnh dòng tiền như PC1 tăng trần, VGI tăng hơn 6%, CTR tím trần, GEX tăng mạnh hay nhóm chứng khoán hồi phục tích cực.

Đáng chú ý, PC1 trở thành một trong những cổ phiếu gây bất ngờ nhất phiên. Sau cú giảm sốc đầu tuần liên quan đến thông tin lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố, mã này quay đầu tăng trần với thanh khoản lớn và trắng bên bán.

Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao với hơn 30.000 tỷ đồng giao dịch trên HoSE. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 800 tỷ đồng, tập trung tại MBB, SSI, ACB và VPB. Ở chiều ngược lại, VCB được mua ròng rất mạnh với gần 600 tỷ đồng.