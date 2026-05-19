Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đề xuất cơ chế tính giá xăng E10 từ ngày 1/6

Dương Hưng

TPO - Bộ Công Thương đề xuất giá cơ sở xăng E10 sẽ được tính toán dựa trên giá xăng RON95 trên thị trường thế giới, giá ethanol nhiên liệu (E100) cùng các chi phí phối trộn, vận chuyển... Trong đó, giá ethanol nhiên liệu sẽ do Bộ Tài chính xác định để làm căn cứ tính giá.

Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ dự thảo nghị quyết nhằm tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh lộ trình triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6 tới.

Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất cho phép các thương nhân đầu mối xăng dầu được thuê dịch vụ thử nghiệm từ các đơn vị đủ điều kiện theo quy định để kiểm tra chất lượng xăng dầu, thay vì bắt buộc phải tự đầu tư phòng thử nghiệm riêng như hiện nay.

Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm chi phí đầu tư ban đầu cho doanh nghiệp trong bối cảnh nhiều đơn vị phản ánh chi phí xây dựng phòng thử nghiệm có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.

Về giá bán, Bộ Công Thương đề xuất giao bộ này và Bộ Tài chính phối hợp xác định các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng E10 để phục vụ điều hành thị trường. Trong giai đoạn đầu, mặt hàng được lựa chọn công bố giá cơ sở là E10RON95-III.

Theo cơ chế đề xuất, giá cơ sở xăng E10 sẽ được tính toán dựa trên giá xăng RON95 trên thị trường thế giới, giá ethanol nhiên liệu (E100), cùng các chi phí phối trộn, vận chuyển, tồn trữ và các chi phí hợp lý khác. Trong đó, giá ethanol nhiên liệu sẽ do Bộ Tài chính xác định và thông báo để làm căn cứ tính giá.

Cụ thể, giá xăng thế giới được Bộ Công Thương xác định theo nguyên tắc bình quân giá giao dịch quốc tế của xăng RON95 giữa hai kỳ điều hành. Các khoản chi phí đưa xăng từ nước ngoài về Việt Nam, chi phí kinh doanh (premium) đối với xăng sản xuất trong nước hay chi phí vận chuyển từ nhà máy lọc dầu về cảng sẽ được áp dụng tương tự cơ chế đang dùng với xăng RON95-III. Trong khi đó, lợi nhuận định mức và chi phí kinh doanh định mức sẽ áp dụng theo mức của xăng E5RON92.

e10.png
Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường theo hướng tạo chênh lệch giá đủ hấp dẫn giữa xăng sinh học và xăng khoáng.

Dự thảo cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối phải báo cáo đầy đủ, trung thực và kịp thời các số liệu liên quan đến ethanol, tỷ lệ phối trộn, chi phí tiếp nhận, vận chuyển, tồn trữ, hao hụt… để phục vụ xác định giá cơ sở xăng E10, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu.

Một điểm đáng chú ý khác trong dự thảo đề xuất Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường theo hướng tạo chênh lệch giá đủ hấp dẫn giữa xăng sinh học và xăng khoáng. Đây được xem là yếu tố then chốt để thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang sử dụng E10 trong bối cảnh tâm lý thị trường hiện vẫn khá thận trọng.

Theo Bộ Công Thương, thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở giá bán mà còn ở nguồn cung ethanol và năng lực phối trộn. Theo tính toán, nếu triển khai E10 trên toàn quốc, nhu cầu ethanol nhiên liệu sẽ vào khoảng 92.000 - 100.000 m3 mỗi tháng. Trong khi đó, tổng sản lượng E100 trong nước hiện chỉ đạt khoảng 25.000 m3/tháng, công suất vận hành thực tế của các nhà máy mới đạt khoảng 30-40% thiết kế.

Điều này đồng nghĩa Việt Nam sẽ phải nhập khẩu khoảng 75.000 m3 ethanol mỗi tháng trong ít nhất một năm tới để bù đắp thiếu hụt.

Dù vậy, Bộ Công Thương thừa nhận lượng ethanol phục vụ phối trộn trong giai đoạn đầu vẫn thiếu khoảng 10.000 - 15.000 m3.

Ở khâu hạ tầng, hiện mới có ba doanh nghiệp được cấp phép phối trộn E10 gồm Petrolimex, PVOIL và Saigon Petro với tổng công suất khoảng 700.000 m3/tháng. Nếu các dự án đang chờ cấp phép hoàn tất, tổng công suất phối trộn có thể tăng lên hơn 1,15 triệu m3/tháng.

Bộ Công Thương cho rằng, việc ban hành một nghị quyết đặc thù lúc này là cần thiết nhằm “khơi thông nguồn lực”, tháo gỡ nhanh các vướng mắc về kỹ thuật, thử nghiệm và nguồn cung, tránh nguy cơ thiếu công suất phối trộn khi toàn thị trường chuyển sang sử dụng E10 từ ngày 1/6.

Dương Hưng
#giá xăng E10 #xăng sinh học #Bộ Công Thương #phòng thử nghiệm #xăng dầu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe