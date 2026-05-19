Chính thức dùng dữ liệu điện tử thay 4 loại giấy tờ đăng kiểm

Lộc Liên

TPO - Bộ Xây dựng vừa ban hành quy định mới, cho phép hệ thống hành chính các cấp khai thác trực tiếp dữ liệu đăng kiểm phương tiện điện tử thay cho giấy tờ truyền thống; giúp người dân, doanh nghiệp cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 744/QĐ-BXD về việc công bố, hướng dẫn kết nối và khai thác dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông. Theo đó, dữ liệu trên hệ thống đã đủ điều kiện để thay thế trực tiếp cho nhiều loại giấy tờ vật lý trong quá trình người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính.

Cụ thể, các loại giấy tờ được thay thế bao gồm: Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; Giấy chứng nhận đăng kiểm tàu biển và phương tiện thủy nội địa.

Để thực hiện đồng bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục. Các cấp từ xã đến tỉnh sẽ trực tiếp khai thác dữ liệu từ hệ thống đăng kiểm thay cho giấy tờ. Việc chia sẻ dữ liệu được thực hiện qua các dịch vụ API, kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), Nền tảng điều phối dữ liệu quốc gia (NDOP) và cấp bộ (LGSP).

Từ nay, hệ thống hành chính các cấp sẽ khai thác trực tiếp dữ liệu đăng kiểm phương tiện điện tử thay cho giấy tờ truyền thống. Ảnh: Lộc Liên.

Quá trình liên thông dữ liệu đòi hỏi hệ thống kết nối phải tuân thủ nghiêm ngặt khung kiến trúc Chính phủ điện tử, được phê duyệt hồ sơ đề xuất và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin tối thiểu từ cấp độ 2.

Cơ quan chủ quản phải kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin trước khi kết nối hoặc khi có thay đổi thiết kế hệ thống. Tuy nhiên, để giảm tải thủ tục, các hệ thống đã kết nối với nền tảng định danh và xác thực điện tử hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (không thay đổi cấu hình) sẽ được kế thừa kết quả đánh giá an toàn gần nhất mà không cần thực hiện lại, trừ khi có nguy cơ mất an toàn.

Bộ Xây dựng cũng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi nhằm cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng.

Dự thảo thông tư này đề xuất giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho các cơ sở kiểm định xe cơ giới và kiểm định khí thải xe máy, từ 20 ngày xuống chỉ còn 10 ngày. Trong đó, khâu kiểm tra thực tế được rút ngắn từ 15 ngày xuống 8 ngày và thời gian cấp giấy chứng nhận giảm từ 5 ngày xuống 2 ngày làm việc.

Đối với thủ tục cấp lại, thời gian giải quyết cho cơ sở đăng kiểm xe cơ giới giảm từ 5 xuống 2 ngày. Với cơ sở kiểm định khí thải xe máy, thời gian cấp lại giảm từ 10 xuống 4 ngày. Quy trình thực hiện các bước cơ bản vẫn được giữ nguyên.

