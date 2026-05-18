Sắp dừng bán xăng RON95: Xăng E10 là gì, xe phổ thông có dùng được không?

HHTO - Từ ngày 20/5 tới, Petrolimex chính thức dừng kinh doanh xăng khoáng RON95 tại hệ thống bán lẻ và chuyển sang phân phối xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Thông tin này ngay lập tức khiến nhiều người dùng ô tô, xe máy quan tâm: Xăng E10 khác gì RON95? Xe đang sử dụng có bị ảnh hưởng? Giá bán sẽ thay đổi ra sao?

Xăng E10 khác gì so với RON95?

Điểm khác biệt lớn nhất của 2 loại xăng này nằm ở thành phần nhiên liệu. Nếu RON95 truyền thống chủ yếu là xăng khoáng, thì E10 là loại xăng được pha thêm khoảng 10% ethanol sinh học và 90% xăng nền. Chữ “E10” cũng có nghĩa là Ethanol 10%.

Theo các chuyên gia năng lượng, ethanol sinh học giúp nhiên liệu cháy sạch hơn, giảm phát thải khí độc hại và hạn chế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Đây cũng là xu hướng đã được nhiều quốc gia áp dụng trong nhiều năm qua.

Hiện Petrolimex triển khai hai loại xăng E10RON95-III và E10RON95-V. Trong đó, phiên bản “V” đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 dành cho các dòng xe đời mới.

Xe máy, ô tô phổ thông có dùng được E10?

Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng nhất là liệu xe đang chạy RON95 có phải nâng cấp hay thay đổi gì khi chuyển sang E10. Trên thực tế, phần lớn xe máy và ô tô phổ thông hiện nay tại Việt Nam đều có thể sử dụng E10 bình thường mà không cần can thiệp động cơ.

Các dòng xe phổ biến như Honda Vision, SH, Air Blade, Wave Alpha; Yamaha Exciter, Grande, Janus; Toyota Vios, Corolla Cross; Hyundai Accent, Kia Morning hay Mazda3 đều được đánh giá tương thích với nhiên liệu E10.

Theo các hãng xe và chuyên gia kỹ thuật, nhiều quốc gia hiện còn sử dụng E20 đến E85 với tỷ lệ ethanol cao hơn nhiều so với E10. Vì vậy, mức pha 10% ethanol hiện được xem là an toàn với đa số động cơ xăng hiện đại.

Tuy nhiên, một số dòng xe quá cũ, đặc biệt là xe sử dụng chế hòa khí đời sâu hoặc để lâu không vận hành, có thể cần kiểm tra hệ thống ống dẫn nhiên liệu, gioăng cao su do ethanol có đặc tính hút ẩm mạnh hơn xăng khoáng thông thường.

Với người dùng xe phổ thông đang sử dụng RON95 hiện nay, việc chuyển sang E10 gần như không cần thay đổi thói quen sử dụng.

Xăng E10 có hao xăng hơn so với RON95 không?

Về lý thuyết, ethanol có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng nên mức tiêu hao nhiên liệu của E10 có thể nhỉnh hơn đôi chút. Tuy nhiên, mức chênh lệch này thường khá nhỏ và khó nhận ra trong quá trình sử dụng thực tế hằng ngày.

Ngược lại, E10 có trị số octan cao, giúp động cơ hạn chế hiện tượng kích nổ và quá trình đốt cháy sạch hơn.

Sau hơn 8 tháng thí điểm tại Hà Nội và TP.HCM, Petrolimex cho biết chưa ghi nhận phản ánh lớn liên quan chất lượng nhiên liệu hay hỏng hóc động cơ do E10 gây ra.

Một trong những điểm khiến E10 được chú ý là giá bán thấp hơn xăng khoáng RON95. Theo bảng giá công bố gần đây, E10RON95-V đang có giá khoảng 24.350 đồng/lít, trong khi RON95-V ở mức khoảng 24.970 đồng/lít.

Như vậy, E10 hiện rẻ hơn khoảng 600-700 đồng/lít. Dù mức chênh không quá lớn, đây vẫn được xem là yếu tố giúp người tiêu dùng dễ chấp nhận hơn trong giai đoạn chuyển đổi nhiên liệu.

Việc Petrolimex và các hệ thống phân phối xăng dầu khác dừng bán RON95 được xem là bước đi lớn trong lộ trình mở rộng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Trong bối cảnh áp lực giảm phát thải ngày càng gia tăng, xăng E10 được kỳ vọng sẽ trở thành loại nhiên liệu phổ biến mới trên thị trường, tương tự xu hướng đã diễn ra ở nhiều quốc gia phát triển.