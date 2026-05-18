Video 2 máy bay phản lực của Mỹ va chạm rồi rơi khi trình diễn trên không

Thục Hân

HHTO - 2 máy bay phản lực của Hải quân Mỹ đã đâm vào nhau trong một màn trình diễn trên không tại Idaho (Mỹ), rồi rơi và phát nổ. Rất may là cả 4 thành viên phi hành đoàn đều nhảy dù thoát an toàn.

Tóm tắt nhanh:

· 2 máy bay phản lực của Hải quân Mỹ đã va chạm khi trình diễn trên không (video bên dưới).

· Toàn bộ 4 thành viên phi hành đoàn đều nhảy dù thoát ra an toàn.

· Chuyên gia hàng không cho rằng việc cả 4 người thoát được là rất hiếm.

· Nguyên nhân vụ va chạm đang được điều tra.

Toàn bộ 4 thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù thoát an toàn sau khi 2 máy bay phản lực của Hải quân Mỹ đâm vào nhau và rơi trong một màn trình diễn trên không ở phía Tây bang Idaho (Mỹ), theo nhiều trang báo lớn quốc tế.

Khoảnh khắc 2 máy bay va chạm trên không

2 máy bay gặp nạn thuộc Phi đội Tấn công Điện tử 129, theo lời người phát ngôn của Không lực Hải quân, Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, thông tin được đăng trên trang Politico.

Đây là video 2 máy bay phản lực gặp nạn trên không:

Nguồn: Breaking911.

Shane Ogden, một người xem màn trình diễn, nói rằng anh đang quay phim 2 chiếc máy bay thì thấy chúng bay đến gần nhau. Sau đó, dường như 2 máy bay có va chạm và xoay cùng nhau. Ngay khi đó, các thành viên phi hành đoàn rời khỏi máy bay và dù được bung.

Sau đó, 2 máy bay cùng rơi xuống và nổ. Cũng rất may là không ai trên mặt đất bị thương, theo AP.

Theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ, ở thời điểm tai nạn xảy ra, tại hiện trường có gió khoảng 47 km/h và tầm nhìn tốt.

Khoảnh khắc 2 máy bay phản lực Mỹ rơi xuống sau khi va chạm trên không
2 máy bay gặp nạn. Ảnh: Haberler.

Chuyên gia hàng không nói gì về vụ va chạm?

Chuyên gia an toàn hàng không Jeff Guzzetti nói với hãng tin AP rằng việc các thành viên phi hành đoàn thoát được trong một vụ va chạm như vậy là rất hiếm. Ông cho rằng, cách mà 2 chiếc máy bay tiến đến gần nhau có thể đã khiến các thành viên phi hành đoàn có thời gian để thoát.

“Tôi thấy có vẻ là vấn đề của phi công… Việc bay sát với một máy bay khác theo đội hình là rất khó” - ông Jeff nói.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Các thành viên phi hành đoàn đang được kiểm tra y tế.

Thục Hân
