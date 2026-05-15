Khi nào thủ đô Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ taxi, xe công nghệ sang xe điện?

HHTO - Nếu thường xuyên bắt taxi hay book xe công nghệ ở Hà Nội, rất có thể vài năm nữa bạn sẽ ngồi hoàn toàn trên những chiếc xe điện “êm ru” thay vì nghe tiếng động cơ xăng quen thuộc.

Theo dự thảo Nghị quyết về phát triển giao thông xanh, Hà Nội đang lên kế hoạch chuyển toàn bộ taxi, xe công nghệ sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch trước năm 2030.

Cụ thể, với taxi và ô tô kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ, thành phố đặt mục tiêu đến trước ngày 1/1/2028 phải có ít nhất 50% phương tiện là xe điện hoặc xe sử dụng năng lượng sạch. Và đến ngày 1/1/2030, tỷ lệ này sẽ là 100%.

Điều đó đồng nghĩa, nếu dự thảo được thông qua, khoảng hơn 4 năm nữa, việc bắt gặp taxi chạy xăng trên đường phố Hà Nội có thể sẽ trở nên hiếm hoi.

Không chỉ taxi, xe ôm công nghệ cũng nằm trong lộ trình chuyển đổi. Theo dự thảo, các nền tảng gọi xe phải đảm bảo tỷ lệ xe máy điện đạt tối thiểu 20% trước năm 2027, tăng lên 50% vào năm 2028 và chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện trước năm 2030.

Một chi tiết đáng chú ý khác là từ ngày 1/7/2026, mọi taxi hoặc xe kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ mua mới hay thay thế xe cũ sẽ bắt buộc phải dùng năng lượng sạch. Nói cách khác, từ giữa năm sau, doanh nghiệp và tài xế gần như sẽ không còn lựa chọn mua xe xăng mới để chạy dịch vụ.

Song song với việc “điện hóa” phương tiện, Hà Nội cũng tính đến chuyện phủ sóng trạm sạc. Trong khu vực vành đai 3, các bãi đỗ xe, chung cư, trung tâm thương mại hay bệnh viện hiện hữu sẽ phải dành tối thiểu 15% chỗ đỗ để lắp trạm sạc trước năm 2030. Với công trình xây mới, tỷ lệ này tăng lên 30%.

Thành phố dự kiến hỗ trợ 30% lãi vay trong tối đa 5 năm cho doanh nghiệp đầu tư trạm sạc công cộng, đồng thời miễn 100% tiền thuê đất trong 5 năm đầu với các dự án ưu tiên.

Không dừng ở xe dịch vụ, Hà Nội còn đưa ra định hướng hạn chế dần phương tiện cá nhân phát thải từ năm 2035, tùy theo từng khu vực, tuyến đường và khả năng đáp ứng của giao thông công cộng.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng lộ trình, tương lai giao thông Hà Nội có thể sẽ thay đổi khá nhiều: Ít tiếng ồn hơn, bớt khói bụi hơn và những chuyến xe điện có thể trở thành điều quen thuộc mỗi ngày.