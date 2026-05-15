Cụ bà “biến mất” trong đêm ở Nhật Bản: Hình ảnh cuối cùng dẫn về phía rừng núi

HHTO - Một cụ bà 76 tuổi ở Nhật Bản đã “biến mất” trong khi đi nghỉ cùng gia đình. Đáng chú ý là camera quan sát đã ghi lại được những hình ảnh cho thấy bà đi về phía rừng núi, cùng những chi tiết khó hiểu.

Tóm tắt nhanh: · Một cụ bà 76 tuổi ở Nhật Bản mất tích khi đi nghỉ cùng gia đình. · Camera ghi lại hình ảnh người được cho là cụ bà đi một mình vào rạng sáng. · Hướng di chuyển được ghi nhận là về phía khu vực rừng núi. · Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Cảnh sát và các đội cứu hộ địa phương đang rất nỗ lực tìm kiếm một cụ bà 76 tuổi “biến mất vào màn đêm” trong khi đang ở tại một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, theo TV Asahi.

Người mất tích là bà Hiroko Fujita, người dân thành phố Fukuyama, tỉnh Hiroshima. Bà đi cùng 4 người trong gia đình tới khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Yunogo Onsen (tỉnh Okayama). Vào đêm 1/5, bà đã biến mất mà không mang theo đồ dùng cá nhân.

Theo trang Tokyo Reporter, có những chi tiết kỳ lạ cho thấy bà Fujita đã đi rất xa khỏi khách sạn.

Bà Hiroko Fujita. Ảnh: X.

Có vẻ bà Fujita đã đi về phía rừng núi

Vào lúc 6h sáng ngày 2/5, một người đã nhìn thấy một phụ nữ, trông giống với những miêu tả về bà Fujita, đang đi bộ ở phần đường dành cho xe chạy, cách trung tâm thành phố có khu nghỉ dưỡng khoảng 40 phút đi bộ. Người này nói có ấn tượng mạnh vì người phụ nữ kia chỉ mặc bộ yukata (áo choàng tắm/ kimono mùa Hè) mà đi trên đường vào giờ đó.

Khoảng 6h50’, một người dân khác nói nhìn thấy người phụ nữ giống bà Fujita đi bộ gần một khu nhiều cây cối, và “tôi cảm thấy có gì đó rất không ổn”.

Đến khoảng 7h30’, một camera quan sát ghi lại được hình ảnh giống bà Fujita, cách trung tâm nghỉ dưỡng khoảng 4 km. Người được cho là bà Fujita bước đi liên tục và khá nhanh về phía những ngọn núi.

Đến ngày 5/5, một cuộc tìm kiếm rất lớn với 500 cảnh sát, lính cứu hỏa và tình nguyện viên địa phương đã rà soát khu vực rừng núi. Sang đến ngày 6/5, vẫn không ai thấy dấu vết nào của bà Fujita.

Hình ảnh được ghi lại bởi một camera quan sát: Người được cho là bà Fujita có dáng người rất thẳng, bước đi có vẻ nhanh nhẹn. Ảnh: ANN News.

Bà Fujita vẫn đang mất tích

Vụ việc đang khiến nhiều người chú ý vì có những chi tiết khó lý giải ngay lập tức: Một người lớn tuổi, rời khỏi nơi ở vào ban đêm, đi một mình trong trạng thái dường như rất bình tĩnh, và di chuyển về phía rừng núi như thể có chủ đích gì đó.

Nhiều người dân Nhật Bản vốn tin vào sự linh thiêng của núi rừng, nên còn đặt câu hỏi rằng liệu có “tiếng gọi” nào khiến bà Fujita kiên định đi lên núi như vậy không, mà lại đi rất nhanh nhẹn.

Tuy nhiên, các nhà chức trách nói rằng bà Fujita dường như bị suy giảm nhận thức, nên có thể rời khách sạn rồi bị mất phương hướng trong môi trường không quen thuộc.

Vậy bà ấy có thể đã đi đâu? Một người già lại bị suy giảm nhận thức có thể đi xa đến mức nào mà hàng trăm người chưa thể tìm ra?

Ông Tatsuyuki Narumi, cựu trưởng phòng của Đội Điều tra số 1, Cảnh sát tỉnh Kanagawa, cho rằng những người già như bà Fujita có thể có “bản năng tìm đường về nhà” nên mới bỗng nhiên rời khỏi khách sạn như vậy. Và vì bà ấy có thể không minh mẫn, nên chỉ cần chân còn bước được là cứ đi thôi. Tất nhiên, mức độ nguy hiểm là rất cao, nhưng không loại trừ khả năng có người nào đó đã thấy bà và đưa bà về nhà ở tạm.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục kêu gọi công chúng cung cấp thông tin liên quan, nếu có. Tuy vậy, việc bà Fujita đã đi theo hướng nào sau những hình ảnh cuối cùng được ghi lại, và hiện đang ở đâu, vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.