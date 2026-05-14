Khi nào Hà Nội hết nắng nóng, bắt đầu có mưa và sẽ giảm nhiệt ra sao?

Thục Hân

HHTO - Đợt nắng nóng ở Hà Nội kéo dài đến bao giờ? Hôm nào Hà Nội có thể mưa, bắt đầu giảm nhiệt độ và có giảm được nhiều không?

Tóm tắt nhanh:

· Hà Nội có thể còn nắng nóng đến khoảng 16 - 17/5.

· Từ khoảng 17/5, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rải rác.

· Sang 18/5, nhiệt độ có thể giảm rõ hơn.

· Khi có nắng nóng, người dân nên chú ý uống đủ nước, tránh sốc nhiệt.

Ở Hà Nội, thời tiết đang rất nóng. Cho dù đã đến mức nắng nóng gay gắt hay chưa (nắng nóng gay gắt là khi nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày từ 37oC trở lên) thì nhiệt độ cảm nhận vẫn rất cao, nhất là vào các buổi trưa và chiều, nhiều người cảm thấy “chỉ thở thôi cũng mệt”.

Chiều nay, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể lên mức 42 - 43oC, và chiều mai cũng vậy. Hôm nay và ngày mai được dự báo là 2 ngày “đỉnh nóng” trong đợt nắng nóng này ở Hà Nội.

nhiet-do-cam-nhan-ha-noi-hon-40-do.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 14/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Vậy bao giờ Hà Nội mới hết nắng nóng?

Một số mô hình cho rằng nắng nóng ở Hà Nội sẽ kéo dài đến hết ngày 16/5, và cũng có mô hình nhận định phải đến hết 17/5 thì Hà Nội mới hết nắng nóng.

Dự báo từ khoảng 17/5, miền Bắc bắt đầu có mưa ở nhiều nơi, bao gồm Hà Nội. Lần này mưa không nhiều bằng một vài đợt trước, ở Hà Nội chủ yếu sẽ là mưa nhỏ hoặc dông rải rác, nhưng trời dễ chịu hơn. Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể xuống dưới 40oC. Sang ngày 18/5, nhiệt độ cảm nhận giảm rõ hơn, xuống mức 36 - 37oC.

Còn từ giờ đến hôm đó dù nóng nhưng không phải tuyệt đối không mưa, mà vào chiều, tối ngày 15 - 16/5 ở Hà Nội vẫn có thể có mưa dông rải rác, nhưng khả năng không cao, và nếu có thì cũng nhanh tạnh.

ha-noi-co-the-mua-giam-nhiet.jpg
Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc ngày 17/5 (những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong 3 giờ). Ảnh: Ventusky, ICON.

Trong những ngày nắng nóng, người dân nên uống nhiều nước; ra ngoài nên có đồ che chắn nắng; hết sức cẩn thận khi di chuyển từ chỗ rất nóng sang chỗ rất mát, đề phòng nguy cơ sốc nhiệt.

ft1481.jpg
Thục Hân
