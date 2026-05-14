Loạt phần mềm thiết kế giá rẻ thay thế Adobe Photoshop giữa "bão" bản quyền

Dương Kiều (Tổng hợp)

HHTO - Có không ít những phần mềm thiết kế chính hãng nhưng sở hữu mức phí rẻ, được nhiều bạn trẻ đề xuất và trở thành chủ đề gây sốt trên Threads.

Trong bối cảnh vấn đề bản quyền sở hữu trí tuệ đang được thắt chặt, cùng với mức giá cho các phần mềm chuyên dụng như Adobe Photoshop tăng cao, những bài đăng của giới trẻ chia sẻ về các công cụ thiết kế chính hãng thay thế với mức giá "hạt dẻ", thậm chí không tốn phí đang trở thành chủ đề nóng hổi.

Trên nền tảng Threads, nhiều ứng dụng thiết kế được gọi tên, từ chỉnh ảnh đến hậu kỳ video có thể thay thế những phần mềm thông dụng, nổi tiếng và mang đến phương án tối ưu hóa chi phí hơn.

Chủ đề những phần mềm thiết kế "ngon - bổ - rẻ" được cư dân Threads bàn tán.

Trên các diễn đàn sáng tạo của Threads, Krita được dân thiết kế khuyên dùng. Là phần mềm mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí, Krita gây ấn tượng bởi hệ thống cọ vẽ đa dạng và khả năng quản lý lớp hình ảnh không hề kém cạnh các đối thủ trả phí.

Ngoài ra để quy trình làm việc thêm mượt mà, nhiều bạn trẻ khuyên nên kết hợp cùng Affinity Photo - vốn chỉ yêu cầu thanh toán một lần duy nhất.

Nếu Lumion 3D từng là niềm mơ ước nhưng khó chạm tới vì mức giá bản quyền "chát chúa", thì Twinmotion chính là vị cứu tinh. Phần mềm này mang đến khả năng xuất video thời gian thực với chất lượng chuẩn điện ảnh.

Đặc biệt, việc Twinmotion cung cấp phiên bản miễn phí cho mục đích học tập và dự án nhỏ chính là lý do khiến nó "phủ sóng" dày đặc trong các hội nhóm kiến trúc thời gian gần đây.

Trong khi đó, những ai yêu hậu kỳ đang xôn xao trước thông tin VUE đang cho phép tải về miễn phí. Từng là công cụ xa xỉ chỉ xuất hiện trong các dự án bom tấn, việc VUE mở cửa miễn phí là cơ hội vàng cho người dùng. Từ rừng rậm đến đại dương, mọi khung cảnh đều đạt độ chân thực chuẩn công nghiệp mà không tốn bất kỳ chi phí nào.​

Với những nhiếp ảnh gia đang tìm kiếm một công cụ xử lý ảnh gốc mạnh mẽ mà không muốn bị ràng buộc bởi phí thuê bao, Darktable là cái tên được đề xuất nhiều nhất. Dù giao diện có phần "thách thức" người mới, khả năng xử lý tệp tin của Darktable được đánh giá là cực kỳ chân thực và sâu sắc. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích triết lý mã nguồn mở và muốn làm chủ hoàn toàn thư viện ảnh của mình.

Cuối cùng, dù đã ra mắt từ lâu nhưng GIMP vẫn giữ vững vị thế nhờ sự gọn nhẹ và đa năng. Đây là lựa chọn hàng đầu cho những ai sở hữu máy tính đời cũ hoặc đơn giản là cần một công cụ xử lý nhanh mà không làm nặng máy. Bên cạnh đó, hệ thống tính năng phong phú có thể cân mọi tác vụ từ vẽ cơ bản đến cắt ghép phức tạp. Trên Threads, GIMP vẫn thường xuyên được nhắc đến như một "người bạn đồng hành" trung thành, giúp dân thiết kế xử lý công việc nhanh gọn.

