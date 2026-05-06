Dự báo bất ngờ về mức giá khởi điểm của dòng iPhone 18 Pro Max

HHTO - Dù chi phí linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, đang có xu hướng tăng, Apple được cho là sẽ giữ nguyên giá khởi điểm của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhằm duy trì sức mua.

Theo nhà phân tích Jeff Pu, Apple nhiều khả năng sẽ giữ nguyên giá khởi điểm của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tương đương thế hệ trước, ít nhất đối với các phiên bản tiêu chuẩn. Đây được xem là chiến lược nhằm tránh tạo cảm giác giá iPhone tiếp tục tăng trong bối cảnh chi phí linh kiện, đặc biệt là chip bộ nhớ tăng.

Nhận định này cũng trùng với dự báo trước đó của Ming-Chi Kuo. Theo đó, Apple đang nỗ lực duy trì mức giá ổn định cho dòng iPhone mới để bảo toàn sức mua, nhất là khi thị trường smartphone cao cấp ngày càng trở nên đắt đỏ. Nếu các dự báo chính xác, iPhone 18 Pro sẽ tiếp tục có giá khởi điểm từ 1.099 USD (khoảng 29 triệu đồng), trong khi iPhone 18 Pro Max bắt đầu từ 1.199 USD (khoảng 31,5 triệu đồng) - tương đương với dòng iPhone 17 Pro và Pro Max hiện tại.

Chiến lược giá nhằm giữ đà tăng trưởng, nhưng chưa áp dụng cho mọi phiên bản

Việc giữ giá được cho là bước đi hợp lý khi dòng iPhone 17 đang ghi nhận doanh số tích cực và góp phần giúp Apple đạt kỷ lục doanh thu trong quý gần đây. Nếu tăng giá quá sớm, hãng có thể khiến người dùng cân nhắc trì hoãn nâng cấp thiết bị.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa toàn bộ dòng iPhone 18 Pro sẽ giữ nguyên giá. Các phiên bản dung lượng cao, đặc biệt từ 256 GB trở lên, vẫn có khả năng được điều chỉnh tăng. Đây là cách Apple thường áp dụng để vừa giữ giá “mồi” hấp dẫn, vừa tối ưu lợi nhuận ở các cấu hình cao cấp hơn.

Một số tin đồn còn cho biết iPhone 18 Pro Max có thể xuất hiện tùy chọn dung lượng lên tới 2 TB. Thông tin này đi kèm khả năng Apple chuyển sang sử dụng bộ nhớ QLC - loại bộ nhớ có mật độ lưu trữ cao hơn và chi phí sản xuất thấp hơn, giúp hãng mở rộng dung lượng mà vẫn kiểm soát được giá thành.

iPhone màn hình gập có thể là yếu tố gây “sốc giá” trong năm tới

Bên cạnh dòng Pro, Apple được cho là đang chuẩn bị ra mắt mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên, dự kiến trình làng vào tháng 9. Thiết bị này có thể mang tên iPhone Fold hoặc một tên gọi hoàn toàn mới, với mức giá dự kiến dao động từ 2.000 đến 2.400 USD (khoảng 50-60 triệu đồng).

Nếu các thông tin rò rỉ trở thành hiện thực, đây mới là sản phẩm tạo ra rào cản lớn nhất về giá đối với người dùng. Trong khi đó, iPhone 18 Pro và Pro Max nhiều khả năng vẫn giữ mức khởi điểm quen thuộc, nhưng người dùng lựa chọn các phiên bản dung lượng cao nên chuẩn bị tâm lý cho khả năng chi phí sẽ tăng đáng kể.