Từ ngày 1/7, lý lịch tư pháp sẽ hiển thị trên VNeID, gồm những thông tin gì?

Sơn Trần

HHTO - Từ ngày 1/7, thông tin lý lịch tư pháp sẽ chính thức được tích hợp và hiển thị trên ứng dụng VNeID. Đây được xem là bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi số, giúp người dân tiếp cận thông tin pháp lý cá nhân thuận tiện hơn, đồng thời giảm đáng kể thời gian và thủ tục hành chính.

Người dân có thể tra cứu lý lịch tư pháp ngay trên điện thoại

Theo quy định mới, dữ liệu lý lịch tư pháp của công dân sau khi được đồng bộ từ cơ quan chức năng sẽ hiển thị trực tiếp trên VNeID. Thay vì phải nộp hồ sơ, chờ cấp phiếu bản giấy như trước, người dân có thể chủ động kiểm tra thông tin chỉ với vài thao tác trên điện thoại.

Việc tra cứu này đặc biệt hữu ích trong nhiều tình huống như hoàn thiện hồ sơ xin việc, du học, xuất khẩu lao động hoặc bổ sung giấy tờ hành chính cần xác nhận tình trạng pháp lý cá nhân.

Lý lịch tư pháp gồm những nội dung gì?

Thông tin lý lịch tư pháp được hiển thị trên ứng dụng sẽ bao gồm các nhóm dữ liệu cơ bản:

Trước hết là thông tin định danh cá nhân như họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch và số định danh cá nhân/căn cước công dân, nhằm đảm bảo xác định đúng người được tra cứu.

Quan trọng nhất là tình trạng án tích. Hệ thống sẽ thể hiện cá nhân có hay không có án tích; nếu có, sẽ ghi nhận các nội dung liên quan đến bản án, tội danh, hình phạt cũng như tình trạng đã được xóa án tích hay chưa.

Bên cạnh đó, trong một số trường hợp, dữ liệu còn thể hiện các quyết định của tòa án về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ngoài ra, thông tin liên quan đến việc thi hành án như nghĩa vụ chấp hành bản án hoặc tình trạng thực hiện cũng có thể được cập nhật.

Không thay thế hoàn toàn bản giấy trong mọi trường hợp

Dù mang lại nhiều tiện ích, thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID hiện chủ yếu phục vụ tra cứu và một số thủ tục hành chính điện tử. Trong nhiều giao dịch có tính pháp lý cao như hồ sơ tại tòa án hoặc một số thủ tục đặc thù, cơ quan tiếp nhận vẫn có thể yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp bản giấy theo quy định.

Việc tích hợp lý lịch tư pháp vào VNeID là bước tiếp theo trong lộ trình số hóa dữ liệu dân cư, sau khi nhiều loại giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế… đã được đưa lên nền tảng này.

Chính sách mới được kỳ vọng không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn nâng cao tính minh bạch, đồng bộ trong quản lý thông tin pháp lý cá nhân, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, số hóa toàn diện.

#lý lịch tư pháp #VNeID #chuyển đổi số #thông tin pháp lý #ứng dụng di động #thủ tục hành chính

