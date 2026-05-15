Ý nghĩa các món ăn trong quốc yến mà Chủ tịch Tập chiêu đãi Tổng thống Trump

Thục Hân

HHTO - Một bữa tiệc chiêu đãi đã được tổ chức, đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc. Trong quốc yến, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chiêu đãi Tổng thống Trump những món gì, và ý nghĩa của những món đó như thế nào?

Tóm tắt nhanh:

· Quốc yến mà Chủ tịch Tập Cận Bình chiêu đãi Tổng thống Donald Trump kết hợp cả món ăn truyền thống Trung Quốc và các lựa chọn phù hợp khẩu vị phương Tây.

· Vịt quay Bắc Kinh được xem là món ăn mang tính biểu tượng trong bữa tiệc cấp nhà nước này.

· Một số món ăn được cho là có sự cân nhắc tới sở thích ẩm thực của ông Trump.

· Nhiều tờ báo quốc tế nhận xét bữa tiệc này vừa mang tính truyền thống vừa thể hiện sự hiếu khách.

Bữa tiệc cấp nhà nước mà Chủ tịch Tập Cận Bình (Trung Quốc) chiêu đãi Tổng thống Donald Trump (Mỹ) tại Bắc Kinh vào thứ Năm, 14/5, bao gồm những món ăn với hương vị nhẹ nhàng, chú trọng vào các nguyên liệu theo mùa, theo trang CNBC TV18.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump ở Bắc Kinh
Chủ tịch Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Donald Trump ở Đại lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Kenny Holston/ Pool photo via AP.

Các món ăn trong quốc yến mà Chủ tịch Tập Cận Bình chiêu đãi Tổng thống Donald Trump

Theo các trang tin lớn như The New York Times, Independent…, trước hết, một đĩa khai vị được dọn ra, sau đó là:

  • Các món chính:

- Súp cà chua tôm hùm

- Sườn bò giòn

- Vịt quay Bắc Kinh

- Rau củ theo mùa hầm

- Cá hồi nấu chậm với sốt mù tạt

- Bánh bao chiên nhân thịt heo

  • Món tráng miệng:

- Bánh ngọt cuộn

- Tiramisu

- Trái cây và kem

Món ăn trong quốc yến Trung Quốc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump
Đĩa khai vị được dọn ra đầu tiên. Ảnh: The Independent.

Theo Reuters, các bữa tiệc cấp nhà nước của Trung Quốc thường dựa trên ẩm thực Hoài Dương, vốn nổi tiếng với hương vị nhẹ nhàng và kỹ thuật chế biến tinh tế.

Trong quốc yến lần này, vịt quay Bắc Kinh - món ăn nổi tiếng của Trung Quốc - được xem là điểm nhấn mang tính biểu tượng. Trong khi đó, món sườn bò được nhiều tờ báo quốc tế cho là món phù hợp với khẩu vị của ông Trump, người được biết đến là thích ăn bò bít-tết chín kỹ.

Tỷ phú Elon Musk tại bữa tiệc chiêu đãi ở Trung Quốc
Tỷ phú Elon Musk tại bữa tiệc. Ảnh: AFP/ Getty.

Với các bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước, một số quốc gia tập trung giới thiệu các món ăn truyền thống và một số quốc gia hướng đến khẩu vị của khách mời.

Nhiều tờ báo quốc tế khen ngợi, bữa tiệc mà Chủ tịch Tập Cận Bình chiêu đãi Tổng thống Trump đã kết hợp giữa yếu tố truyền thống và sự chú trọng tới trải nghiệm của khách mời một cách rất khéo léo và cân bằng.

Thục Hân
