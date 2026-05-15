Giải mã Setlog - chiếc app đang khiến "nửa giới trẻ" châu Á rủ nhau cùng chơi

HHTO - Không filter, không chỉnh sửa, Setlog đang tạo nên cơn sốt mới với giới trẻ châu Á. Những "nghi thức" cập nhật từ Gen Z càng thổi bùng cơ mê lực. Liệu Locket có bị Setlog soán ngôi?

Setlog là gì? Tạo trend từ đâu?

Ban đầu, Setlog được phát triển chỉ dành cho hệ điều hành iOS, nay đã có bản cho Android và được mở rộng từ nhóm 4 người lên tối đa là 12 thành viên/ log (nhóm).

Setlog là ứng dụng mới ra mắt vào tháng 2/2026, được phát triển bởi New Chat Inc., một công ty khởi nghiệp văn phòng tại Mỹ và Seoul, Hàn Quốc. Mỗi giờ, ứng dụng này sẽ gửi thông báo để nhắc người dùng ghi lại 2 giây bất kỳ khoảnh khắc nào đang diễn ra. Cuối ngày, những video ngắn này sẽ được tự động ghép lại thành một daily vlog (vlog hằng ngày).

Người dùng có thể thiết lập một nhóm/ phòng trò chuyện với bạn bè (qua mã hoặc lời mời). Setlog sẽ gửi thông báo đến tất cả người trong nhóm để cập nhật trạng thái. Ứng dụng này được giới trẻ tại Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc) lăng xê tích cực nhất. Vlog từ Setlog được họ đăng tải lại trên X, Instagram, tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy tạo nên cơn sốt mới.

Dàn thần tượng K-Pop đã gia nhập Setlog, điển hình như Mijoo chia sẻ vlog từ ứng dụng này của hội bạn 9294-line gồm cô, Seulgi (Red Velvet), Hyojung (OH MY GIRL), Moonbyul (MAMAMOO), Youngji.

Setlog đã mon men tiếp cận giới trẻ Việt, dự đoán sẽ "rần rần" trong thời gian tới.

Vì sao Setlog gây sốt?

Setlog hút Gen Z nhờ sự chân thật. Các video 2 giây được đăng tải theo thời gian thực mỗi giờ, không cắt dựng, không filter. Nhóm bạn có phương thức giao tiếp mới, biết được nhau đang làm gì ở cùng một thời gian. Người dùng sở hữu một daily vlog vào mỗi cuối ngày mà không mất công ngồi lọc source hay cắt dựng cầu kỳ.

Giới trẻ cũng sáng tạo ra những "nghi thức", quy tắc chung cho nhóm khi "chơi Setlog". Ví dụ, vào ngày này, mọi người sẽ liên tục cập nhật video theo một màu sắc nào đó hoặc mỗi người ghi hình một màu sắc - tương tự như trào lưu "color hunt". Một nhóm bạn khác lại đặt quy tắc Setlog người sau bắt chước cử chỉ của người đăng đầu tiên mỗi giờ.

"Săn màu" (color hunt) bản Setlog thú vị, cho ra thành phẩm nhanh hơn công sức ngồi gộp "suộc", chỉnh video thông thường như cách gây sốt trên Instagram, TikTok thời gian qua. - Nguồn: IG @interstellajang

Trả lời trang Korea JoongAng Daily, chị Yu Eunbi (26 tuổi) cho biết nhóm KakaoTalk (ứng dụng nhắn tin phổ biến ở Hàn Quốc, tương tự như Messenger ở Việt Nam) của cô yên tĩnh hơn hẳn vì bạn bè đã chuyển qua cập nhật bằng Setlog.

Bằng cách đó, người dùng cảm thấy giải tỏa áp lực, căng thẳng khi biết rằng, lúc này không chỉ bản thân đang nằm dài mà ở đâu đó, "cốt iu" cũng đang chill trên sofa hoặc xem phim.

Ngược lại, chơi Setlog cũng là cách thúc đẩy động lực. Bởi mỗi giờ đều có thông báo đến. Vì không muốn nguyên ngày góc chụp loanh quanh trần hay sàn nhà, trong khi bạn bè liên tục đổi góc làm việc, vui chơi, một số người dùng cảm thấy được thôi thúc phải liên tục hoạt động để vlog một ngày đa dạng, hữu ích.

Dĩ nhiên, ở hướng ít tích cực hơn, việc dùng Setlog đem đến cảm giác áp lực khi không muốn lép vế với bạn chung nhóm. Người dùng có thể thấy như "bị theo dõi" nếu bị chỉ trích hoặc tự ti khi video bản thân không hợp vibe hay thú vị như bạn bè.

Setlog - những điểm giống và khác Locket, liệu có soán ngôi?

Cơ chế của Setlog tương tự như cách Locket hay BeReal từng gây sốt. Điểm chung là đều yêu cầu người dùng đăng tải nội dung trong thời gian thực, không filter, không chỉnh sửa và giới hạn vòng bạn bè.

Khác biệt là, BeReal là ảnh chụp 2 chiều ở một mốc thời gian nhất định. Locket cho phép người dùng đăng cả dạng ảnh và video (nếu mua gói Gold), người dùng tự do đăng tải hình ảnh.

Setlog là tổng hợp video ngắn và yêu cầu người chơi phải cập nhật mỗi giờ. Như đã đề cập ở phần trước, điều này có thể vô tình gây nên cảm giác áp lực, giám sát lẫn nhau giữa nhóm người dùng.

Khi cảm giác mới lạ mất đi, bị "xâm chiếm" bởi ý nghĩ cập nhật như nghĩa vụ, cho có, Gen Z sẽ dần từ bỏ Setlog. Đây là một trong những nguyên nhân khiến BeReal không duy trì được sức hút dù từng tạo nên hiệu ứng bùng nổ vào năm 2022.

Theo đó, khả năng Setlog sẽ bùng nổ hơn với giới trẻ Việt, tương tự như Locket là hoàn toàn khả thi. Dù vậy, mỗi nhóm bạn trẻ sẽ có những "thú chơi" khác nhau, khó đoán chắc Setlog có lấn lướt hay xóa sổ Locket hay không?