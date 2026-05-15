Hà Nội sắp có mưa sau nắng nóng: Mưa từ khi nào và nhiệt độ sẽ giảm ra sao?

HHTO - Đợt nắng nóng ở Hà Nội sắp kết thúc khi mưa bắt đầu xuất hiện từ cuối tuần này. Mưa có kéo dài không và nhiệt độ sẽ giảm xuống mức nào?

Tóm tắt nhanh: · Hà Nội có thể bắt đầu có mưa từ ngày 16/5. · Từ 17/5, khả năng cao nắng nóng chấm dứt. · Nhiệt độ cảm nhận dự báo giảm đáng kể so với 2 ngày nóng đỉnh điểm (chi tiết bên dưới). · Người dân lưu ý là mưa dông đầu mùa có thể xảy ra nhanh, bất ngờ.

Nắng nóng ở Hà Nội đã lên tới mức gay gắt: Nhiệt độ thực đo cao nhất vào hôm qua, 14/5, ở trạm Láng là 37,9oC, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời còn cao hơn nhiều.

Hôm nay, thời tiết ở Hà Nội tương tự hôm qua, nhiệt độ cảm nhận buổi chiều có thể lên tới 43 - 44oC, rất nóng bức. Một số mô hình dự báo chiều nay ở Hà Nội có thể có mưa dông, nhưng nếu có thì cũng ngắn.

Mưa dông chiều tối sau một ngày nắng nóng là điều hay xảy ra vào thời gian đầu mùa Hè như thế này. Người dân nếu đang ở ngoài mà thấy có mưa to, dông gió thì nên tìm chỗ trú chắc chắn ngay.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 15/5: Ở Hà Nội rất nóng. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội có thể hết nắng nóng từ 17/5, bao giờ mưa?

Hôm qua và hôm nay được cho là 2 ngày “đỉnh điểm” trong đợt nắng nóng này, tức là từ ngày mai sẽ đỡ. Tuy nhiên, mức độ “đỡ” chỉ là một chút, và ngày mai nhiệt độ ở Hà Nội có thể vẫn trong hoặc sát ngưỡng nắng nóng (nhiệt độ thực đo cao nhất từ 35oC trở lên).

Theo các mô hình hiện tại, từ mai, 16/5, ở Hà Nội có thể bắt đầu có mưa nhưng chưa nhiều, có thể xảy ra vào buổi chiều đến chiều tối.

Từ ngày 17/5, khả năng cao là nắng nóng chấm dứt ở Hà Nội (hiện tại các mô hình dự báo lớn đã thống nhất), mưa có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày theo kiểu rải rác, gián đoạn. Nhiệt độ cảm nhận dự báo giảm xuống mức 35 - 37oC, trời đỡ nóng đáng kể.

Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc vào đêm mai, 16/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Còn trong hôm nay và ngày mai vẫn rất nóng, nhiều lúc oi bức, người dân lưu ý uống nhiều nước trong ngày, nếu ra ngoài nên có đồ che chắn nắng và tránh ở ngoài nắng lâu nếu có thể.

