Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất cấm

HHTO - Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê (tên thật Lê Ánh Nhật) cùng nhiều đối tượng liên quan trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an đặc khu Cát Hải tiến hành kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng và phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú TP.HCM), Trần Đức Phong (SN 1991, trú Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú Hải Phòng), Trần Minh Trang (SN 1996, trú Hà Nội), Lê Ánh Nhật - nghệ danh Miu Lê (SN 1991, trú TP.HCM) và Vũ Thái Nam (SN 2002, trú Bắc Ninh). Qua kiểm tra, tất cả các đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (Đặc khu Cát Hải).

Khám xét khẩn cấp tại cơ sở lưu trú Titibeach thuộc khu vực bãi tắm Tùng Thu, lực lượng chức năng thu giữ 5,35 gram Ketamine; 0,40 gram hỗn hợp Ketamine và Cocaine cùng nhiều dụng cụ, đồ vật liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhận định đây là vụ án có tính chất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng đến từ nhiều tỉnh, thành và gây chú ý trong dư luận, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT tập trung đấu tranh, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các cá nhân liên quan.

Ngày 14/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự về các hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về hai hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố Đoàn Thị Thúy An về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và áp dụng biện pháp tạm giam.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng cũng làm rõ vai trò của Đặng Huy Việt (SN 1984, trú Hà Nội) và tạm giữ hình sự đối tượng này để điều tra hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đến ngày 16/5/2026, Cơ quan CSĐT tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với ca sĩ Miu Lê và Vũ Khương An về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, Trần Minh Trang cũng bị khởi tố về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.