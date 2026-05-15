Cuộc sống của ca sĩ Miu Lê trong 1 năm quản lý tại địa phương sẽ thế nào?

HHTO - Sau khi cơ quan chức năng xác định ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố hình sự trong vụ việc liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy, nhiều khán giả đặt câu hỏi việc bị áp dụng biện pháp “quản lý tại địa phương” trong thời hạn 1 năm sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống và hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Không đồng nghĩa với việc bị cấm hoạt động nghệ thuật

Căn cứ theo tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14/5/2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn), đối với trường hợp của công dân Lê Ánh Nhật (nghệ sĩ Miu Lê), cơ quan chức năng xác định cô là đối tượng thụ hưởng. Do đó, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và Miu Lê không bị khởi tố.

Miu Lê sẽ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời nghiêm túc chấp hành biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 1 năm.

Theo quy định hiện hành, biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy tại địa phương không phải hình phạt hình sự và cũng không tự động kéo theo lệnh cấm hành nghề. Điều đó đồng nghĩa, về mặt pháp lý, Miu Lê vẫn có thể tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật như biểu diễn, ghi hình, đóng phim, tham gia sự kiện hoặc làm việc với nhãn hàng nếu không có quyết định hạn chế riêng từ cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên trên thực tế, mức độ xuất hiện của nghệ sĩ có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như phản ứng của công chúng, quyết định từ nhà sản xuất chương trình, đối tác quảng cáo hoặc đơn vị quản lý nghệ sĩ. Với các chương trình truyền hình, sự kiện cộng đồng hoặc chiến dịch quảng bá lớn, yếu tố hình ảnh và sức ảnh hưởng xã hội thường được cân nhắc khá kỹ.

Miu Lê sẽ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời chấp hành biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 1 năm.

“Quản lý tại địa phương” là gì?

Theo Luật Phòng, chống ma túy 2021, đây là biện pháp áp dụng với người sử dụng trái phép chất ma túy nhằm theo dõi, hỗ trợ và ngăn ngừa tái phạm, thay vì xử lý hình sự.

Trong thời gian bị quản lý tại địa phương, người vi phạm sẽ chịu sự theo dõi của chính quyền và cơ quan công an nơi cư trú.

Người thuộc diện quản lý có thể phải làm việc định kỳ với cơ quan chức năng theo yêu cầu, thực hiện xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, tham gia các buổi tư vấn pháp luật hoặc hỗ trợ tâm lý, đồng thời phối hợp với địa phương trong quá trình theo dõi cư trú. Tuy nhiên, biện pháp này không đồng nghĩa với việc bị quản thúc hay hạn chế hoàn toàn quyền đi lại.

Có bị cấm xuất cảnh hay cấm đi diễn?

Hiện pháp luật không quy định người đang bị quản lý do sử dụng trái phép chất ma túy sẽ tự động bị cấm xuất cảnh hoặc cấm di chuyển.

Vì vậy, về nguyên tắc, Miu Lê vẫn có thể đi diễn, làm việc hay du lịch ở tỉnh thành khác hoặc tham gia các hoạt động nghệ thuật nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu từ cơ quan quản lý và không vi phạm thêm quy định khác.

Dù vậy, nếu tiếp tục bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian quản lý, người vi phạm có thể đối mặt với các biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn theo quy định pháp luật.

Dù pháp luật hiện nay không cấm Miu Lê tiếp tục hoạt động nghệ thuật, nhưng với một nghệ sĩ đại chúng, sự đánh giá từ khán giả đôi khi còn khắt khe hơn bất kỳ chế tài nào. Việc liên quan đến chất cấm không chỉ ảnh hưởng hình ảnh cá nhân mà còn tác động đến niềm tin của công chúng, đặc biệt khi người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn tới giới trẻ. Sau cùng, “toà án” nghiêm khắc nhất với người nghệ sĩ có lẽ vẫn là lương tâm nghề nghiệp và sự quay lưng của khán giả.