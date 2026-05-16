Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Khi chuối có "lịch trình" chín: Ý tưởng đóng gói vừa tiện lợi vừa tránh lãng phí

Nguyễn Thị Kim Anh (tổng hợp)

HHTO - Tại Hàn Quốc, chuối được phân loại theo từng cấp độ chín để người dùng có thể sử dụng dần trong nhiều ngày. Cách đóng gói đơn giản nhưng không kém phần tiện lợi, đồng thời hạn chế tình trạng lãng phí thực phẩm.

Hàn Quốc, chuối được đóng gói và bán ra thị trường với từng độ chín khác nhau để người tiêu dùng có thể sử dụng và tránh việc chúng bị hỏng cùng một lúc.

Chuối vốn là một trong những loại trái cây dễ chín và khó bảo quản lâu ở nhiệt độ thường. Chính đặc tính này khiến chuối thường dễ bị thâm, hỏng đồng loạt nếu không được sử dụng kịp thời. Từ đó, vô tình làm gia tăng tình trạng lãng phí thực phẩm trong nhiều gia đình.

chuoi-dole.jpg
Ảnh: Internet

Chính vì vậy, ý tưởng đóng gói phân theo cấp độ chín của loại trái cây này để sử dụng trong 7 ngày được nhiều người đánh giá là phù hợp với thực tế của người tiêu dùng hiện đại. Với mỗi quả chuối có độ chín khác nhau sẽ giúp người dùng có thể ăn lần lượt mà không lo bị hỏng.

686514438-18556879117070390-2944136604142943393-n.jpg
Ảnh: thecompletefacts

Cách sắp xếp này phù hợp với nhu cầu tiêu thụ trái cây của các gia đình nhỏ hay những người sống một mình, là những nhóm đối tượng thường khó sử dụng hết một nải chuối trong thời gian ngắn.

Mỗi một sản phẩm bao gồm 7 quả chuối được sắp xếp, phân loại và đóng gói theo các cấp độ chín: Ripe (chín muồi), Optimal (độ chín lý tưởng), Ripening (đang chín), Fresh (còn tươi/chín tới), Green (còn xanh/chưa chín).

Không chỉ mang tính tiện lợi, kiểu đóng gói này còn hướng đến việc tối ưu vòng đời sử dụng của thực phẩm. Thay vì thay đổi bản thân sản phẩm hay áp dụng công nghệ phức tạp, các doanh nghiệp chỉ cần điều chỉnh cách lựa chọn và sắp xếp độ chín của từng quả chuối để phù hợp hơn với tốc độ tiêu thụ thực tế.

Nhiều người cũng cho rằng đây là một cách thức góp phần thay đổi xu hướng của người tiêu dùng chuyển đổi sang hướng bền vững, chú trọng đến trải nghiệm sử dụng và hạn chế lãng phí thực phẩm trong đời sống hàng ngày.

Xu hướng tiêu dùng bền vững hiện đang dần trở thành thói quen của nhiều người tiêu dùng trong xã hội hiện đại. Bên cạnh giá cả, nhiều người dùng cũng chú ý nhiều hơn đến tính tiện lợi, khả năng giảm lãng phí và tác động xấu đến môi trường. Vì vậy, những thiết kế bao bì tối giản, hạn chế nhựa và tối ưu trải nghiệm sử dụng đang ngày càng được ưa chuộng trong xã hội hiện nay.

hht1481-coverfb.jpg

Nguyễn Thị Kim Anh (tổng hợp)
#đóng gói thực phẩm thông minh #Xu hướng tiêu dùng tiết kiệm #xu hướng sống xanh #giảm chất thải nhựa #bao bì thân thiện môi trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục