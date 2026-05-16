Gen Z biến chiếu cói truyền thống thành món phụ kiện "phải có" trong tủ đồ

HHTO - Đón đầu mùa Hè, chiếc chiếu cói truyền thống đang đổ bộ đầy ngoạn mục vào tủ đồ của Gen Z. Với thương hiệu 100 Đốt, Nguyễn Huỳnh và nhóm bạn đã biến sợi cỏ Uzu dẻo dai thành những chiếc túi xách đa sắc màu cùng bạn xuống phố.

Kể chuyện quê hương qua túi cói thời trang



Không nằm trong những câu chuyện ngày xưa, trong một góc của bảo tàng hay những góc nhà bụi bặm, cậu bạn Nguyễn Huỳnh (An Giang) đã biến những chiếc chiếu cói thành túi xách thời trang. Nguyễn Hùng cùng nhóm bạn của mình sáng tạo nên thương hiệu 100 Đốt (@100dot_) như một cách bảo tồn làng dệt chiếu quê hương.

Bạn Nguyễn Hùng. Ảnh: NVCC

Bộ sưu tập túi cói với muôn vàn màu sắc và kiểu dáng còn được nhóm bạn Gen Z thiết kế riêng những món phụ kiện đi kèm như túi pouch nhỏ, nón kết hay những sợi dây chain lấp lánh. Giữa muôn vàn các chất liệu từ chiếu như chiếu tre, chiếu trúc ở Cao Bằng hay chiếu hoa Cẩm Nê làm từ sợi lác Đà Nẵng, nhóm bạn nhà 100 Đốt đã chọn sợi cói, cỏ Uzu để may thành túi. Khác với loại cói thông thường hay mây tre của các thương hiệu thời trang quốc tế có độ giòn và thô ráp, cỏ Uzu Việt Nam thanh mảnh, dẻo dai, mềm mịn và thân thiện với môi trường.

Chiếc túi dệt từ sợi cói An Giang cùng Gen Z xuống phố. ﻿Ảnh: 100 Đốt.

Đặc biệt, “nữ hoàng của làng cói dệt” Uzu còn có câu chuyện đằng sau - điều mà không phải chất liệu nào cũng có. Vốn là loại cây mọc dại, cỏ Uzu sinh sống nhiều ở Vương quốc Campuchia. Một trận lũ lớn tại “đất nước chùa tháp” khiến người dân nơi đây bán tháo cây Uzu. Người dân An Giang đã mua cỏ Uzu về và bắt đầu phát triển nghề dệt chiếu từ đó. Làng nghề dệt chiếu Uzu còn kết hợp với mô hình du lịch sinh thái, tạo nên nét văn hóa đặc sắc tại vùng đầu nguồn biên giới An Giang.

Sáng tạo với bảng màu hệ Z

Sự kết hợp giữa chất thô mộc của chiếu với những tông màu rực rỡ tạo nên hiệu ứng thị giác giúp bộ cánh của bạn nổi bật giữa đám đông mà vẫn giữ được nét tinh tế. Những sắc màu này không hề ngẫu nhiên mà còn lưu giữ hoài niệm như màu vàng của nắng sớm, màu xanh của đồng cỏ, màu đen của những dòng chảy hay màu nâu của ruộng đồng.

Các dải sắc màu mang theo câu chuyện riêng trên chiếc túi xách. Ảnh: 100 Đốt.

Bạn Huỳnh Ánh Đăng (cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, An Giang) hoài niệm: “Hồi nhỏ mình hay ngủ trên chiếu nhưng dần dần nhà nào cũng chuyển qua nằm nệm. Dù vậy, ba mẹ mình vẫn dùng chiếu để lót lên nệm cho mát. Loại chiếu mà mình hay thấy nhất ở chợ gần nhà là chiếu có hoa văn màu đỏ in chữ Hỷ. Mỗi khi tụ họp gia đình hay nhà có đám cưới mới, cả nhà lại trải chiếu ra để cùng ngồi ăn cơm, cắn hạt dưa hay chơi lô tô, ô ăn quan”.

Công đoạn may túi từ sợi cỏ Uzu. Ảnh: 100 Đốt.

Dù ra mắt chưa lâu nhưng thương hiệu 100 Đốt cũng có những kỷ niệm "cưng quá chừng" với các khách hàng Gen Z: “Có một bạn khách mua túi cho chính mình, nhưng khi mang về thì mẹ bạn lại thích chiếc túi cói quá. Hôm sau, hai mẹ con quay lại mua thêm rồi còn mua tặng cho dì và bạn của mẹ bạn ấy nữa” - Nguyễn Huỳnh tự hào khi chiếc túi không chỉ hợp gu các bạn trẻ mà còn là món quà kết nối nhiều thế hệ với nhau theo cách tự nhiên nhất.

Khởi nghiệp là dám làm điều không ai nghĩ tới

Thách thức lớn nhất mà Nguyễn Huỳnh đã chinh phục thành công chính là khắc phục tính sợ nước của sợi cói Uzu: “Chiếu cói “khó chiều” hơn một chút so với các chất liệu công nghiệp khác nhưng thật ra cách bảo quản cũng vô cùng đơn giản. Tụi mình cũng đã nghiên cứu và thử nghiệm để bề mặt chiếu được xử lý và phủ một lớp bảo vệ, giúp hạn chế bám nước và tăng độ bền trong quá trình sử dụng hằng ngày”. Nhờ lớp giáp này, chiếc túi cói đủ sức cân mọi thời tiết và đề kháng tốt với ẩm mốc.

Túi xách với phụ kiện túi pouch đính kèm. Ảnh: 100 Đốt.

Tuy vậy, để túi luôn đẹp và dùng được lâu hơn, chúng mình vẫn nên hạn chế đi dưới mưa lớn hay để túi dính nước quá lâu. Nếu túi bị ẩm, bạn chỉ cần lau khô và để ở nơi thoáng gió và khi không sử dụng, hãy nhét giấy vào bên trong để giữ form túi. “Sau một thời gian, nếu túi cói có cũ đi một chút thì bạn vẫn có thể tái chế hoặc giữ túi như một món đồ kỷ niệm. Theo thời gian, chiếc túi sẽ sẫm màu hơn, mang đậm dấu ấn cá nhân của người dùng."

Bạn Nguyễn Huỳnh mang túi cói đi muôn nơi. Ảnh: NVCC.

Ý tưởng triệu đô cũng sẽ là số 0 nếu không bắt tay vào thực hiện. “Chiếc mình thích nhất vẫn là chiếc đầu tiên tụi mình làm ra. Dù chưa hoàn hảo, nhưng đó là dấu mốc để tụi mình tin rằng: một ý tưởng tưởng như ‘không ai làm’ vẫn có thể trở thành thật.” - Nguyễn Huỳnh tâm đắc.