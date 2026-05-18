Miền Bắc sẽ nắng nóng diện rộng sau đợt mưa, khi nào Hà Nội bắt đầu nóng?

Thục Hân

HHTO - Miền Bắc đang có mưa dông rải rác, nhưng ngay sau đợt mưa này sẽ là nắng nóng diện rộng. Hà Nội có thể bắt đầu nắng nóng từ khi nào và nhiệt độ sẽ tăng ra sao?

Tóm tắt nhanh:

· Hà Nội có thể còn mưa rải rác đến khoảng 21/5.

· Ngay sau đợt mưa, miền Bắc được dự báo có nắng nóng diện rộng.

· Hà Nội có thể bắt đầu nắng nóng từ 22 - 23/5.

· Nhiệt độ cảm nhận tại Hà Nội có thể lại vượt 40oC trong đợt nóng tới.

Hầu như toàn miền Bắc đang có mưa dông rải rác, một số nơi đã có mưa rất to, dông kéo dài, gây thiệt hại đáng kể.

Tại Hà Nội, mưa diễn ra rải rác, gián đoạn trong hôm nay, 18/5. Nhiệt độ cảm nhận cao nhất vào buổi chiều chỉ khoảng 34oC.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 18/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội mưa đến khoảng hôm nào?

Như đã đề cập trong bản tin trước, Hà Nội có thể mưa theo kiểu rải rác thế này đến khoảng 21/5. Từ giờ đến hôm đó, mưa có xu hướng giảm dần và các quãng thời gian tạnh ráo trong ngày sẽ tăng, nhưng mưa không hết hoàn toàn mà cứ xảy ra bất chợt ở bất kỳ khu vực nào. Vì vậy, người dân ra ngoài nên mang đồ che mưa.

Ngay sau khi đợt mưa kết thúc, dự báo miền Bắc sẽ có nắng nóng diện rộng ngay (nắng nóng là khi nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày từ 35oC trở lên). Ở Hà Nội, nắng nóng có thể bắt đầu ngay từ ngày 22/5, hoặc nếu muộn hơn một chút là 23/5.

Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc trong khoảng sáng đến trưa mai, 19/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội sắp nắng nóng đến mức nào?

Đợt nắng nóng sắp tới dự báo sẽ khá “căng thẳng”, ở Hà Nội có thể có nắng nóng gay gắt (là khi nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày từ 37oC trở lên), nhiệt độ cảm nhận có thể sẽ lại vượt 40oC. Đây là điều khó tránh vì bây giờ đang là mùa Hè rồi.

Trong vài ngày tới, khi Hà Nội vẫn có mưa, nhiều người có thể thấy hơi phiền, thậm chí lúc hết mưa mà hửng nắng cũng có thể thấy hơi oi. Nhưng vào mùa Hè, thỉnh thoảng có mưa và nhiệt độ ở mức vừa phải thế này thực ra là khá “nhẹ nhàng”, hoặc ít nhất là dễ chịu hơn nhiều so với đợt nắng nóng sắp tới đây.

