Những đoạn ghi âm chưa từng công bố của Công nương Diana sẽ hé lộ điều gì?

HHTO - Một loạt phim tài liệu mới về Công nương Diana dự kiến sẽ sử dụng nhiều đoạn ghi âm chưa từng công bố, trong đó bà nói về cuộc sống ở Hoàng gia Anh và về hai con trai William - Harry. Ngoài ra, bà còn nhận định về cuộc hôn nhân của mình.

Tóm tắt nhanh: · Nhiều đoạn ghi âm chưa từng công bố của Công nương Diana sẽ được sử dụng trong loạt phim tài liệu mới. · Các đoạn ghi âm được thực hiện riêng tư vào năm 1991. · Diana chia sẻ về cuộc hôn nhân, cuộc sống hoàng tộc và hai con trai William - Harry. · Phim dự kiến ra mắt vào năm 2027, gần dịp kỷ niệm 30 năm ngày mất của Công nương Diana.

Những cuộc trò chuyện của Công nương Diana, đã được ghi âm một cách riêng tư vào năm 1991, dài tổng cộng khoảng 5 giờ và chưa từng được công bố, sẽ được sử dụng trong một loạt phim tài liệu mới, theo trang Deadline và The Star.

Loạt phim này sẽ kể về cuộc đời Diana qua chính lời của bà, theo đội ngũ sản xuất phim.

Công nương Diana. Ảnh: Yours.co.uk.

Những điều Công nương Diana kể trong các đoạn ghi âm

Công nương Diana đã bí mật ghi âm những cuộc trò chuyện này cùng người bạn thân là Tiến sĩ James Colthurst, trong đó bà nói về cuộc hôn nhân của mình và cuộc sống ở Hoàng gia Anh.

Tiến sĩ Colthurst đã đưa những đoạn ghi âm ra khỏi Cung điện Kensington và chuyển cho nhà viết tiểu sử mà Diana lựa chọn là Andrew Morton. Ông Morton đã dùng những đoạn ghi âm làm nền tảng cho cuốn sách Diana: Her True Story (Diana: Chuyện thật của bà). Nhưng những đoạn ghi âm được công khai mới chỉ dài chưa đầy một giờ.

Và công chúng có thể sắp được biết những phần ghi âm còn lại. Công ty sản xuất Love Monday đã hợp tác cùng Morton và Colthurst, và có được “quyền tiếp cận toàn bộ và độc quyền” với các đoạn ghi âm, theo trang The Hollywood Reporter.

Loạt phim tài liệu có tên dự kiến là Diana: The Unheard Truth (tạm dịch: Diana: Sự thật chưa từng được nghe). Phim sẽ tiết lộ các chi tiết trong cuộc sống của Công nương qua việc bà nói về chứng rối loạn ăn uống, những suy nghĩ của bà về 2 con trai - Hoàng tử William và Harry…

Công nương Diana cùng 2 con trai: William và Harry. Ảnh: Getty.

Công nương Diana dự đoán Charles và Camilla sẽ kết hôn

Trong phim dự kiến sẽ có cả Delissa Needham - bạn học của Diana, người lần đầu tiên đứng trước máy quay, Sam McKnight - nhà tạo mẫu tóc của Diana, Penny Thornton - nhà chiêm tinh học mà Diana tin tưởng…, theo Variety.

Hãng Love Monday hứa hẹn rằng loạt phim sẽ tiết lộ rất nhiều điều, sẽ “thay đổi mãi mãi nhận thức của công chúng về Diana”, và sẽ cho thấy bà không hề là nạn nhân của hoàn cảnh.

Trong thông báo gửi tới trang The Telegraph, hãng phim viết, qua những đoạn ghi âm, công chúng sẽ biết về một phụ nữ “kiên cường, sâu sắc và dễ gần”, sẽ thấy sự hài hước của bà khi bà “tiết lộ sự thật về cuộc sống trong gia đình nổi tiếng nhất thế giới”.

Love Monday cũng cho biết, Công nương Diana đã dự đoán chính xác rằng Charles và Camilla sẽ kết hôn (nay là Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla).

Thái tử Charles và Công nương Diana trong ngày cưới năm 1981. Ảnh: Getty Images/ Fox Photos/ Hulton Archive.

Công nương Diana qua đời vào tháng 8/1997, trong một tai nạn ô tô. Loạt phim tài liệu Diana: The Unheard Truth dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 8/2027, gần dịp kỷ niệm 30 năm ngày mất của bà.