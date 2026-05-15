Vi phạm mức độ 3 của thuốc Natri clorid 0,9% là gì, có ảnh hưởng sức khỏe?

Thục Hân

HHTO - Một lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% bị thu hồi trên toàn quốc do vi phạm mức độ 3 về chất lượng. Nhiều người thắc mắc “vi phạm mức độ 3” nghĩa là gì, có nguy hiểm cho sức khỏe không và người dùng nên làm gì?

Tóm tắt nhanh:

· Một lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% bị thu hồi do không đạt chỉ tiêu độ trong.

· Theo quy định của Bộ Y tế, đây là vi phạm mức độ 3.

· Thuốc vi phạm mức độ 3 thường chưa được xem là có nguy cơ gây hại nghiêm trọng, trực tiếp đến sức khỏe.

· Tuy nhiên, thuốc vẫn bị thu hồi để bảo đảm an toàn và chất lượng sử dụng.

Một lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic vừa bị yêu cầu thu hồi trên toàn quốc. Nguyên nhân thu hồi là lô sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong, vi phạm mức độ 3, theo Tiền Phong.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Dược, Sở Y tế Lâm Đồng đã yêu cầu thu hồi toàn bộ lô thuốc Natri clorid 0,9% (số giấy đăng ký lưu hành 893100060724), số lô 10370725, ngày sản xuất 14/7/2025, hạn dùng 14/1/2028.

Natri clorid 0,9% là loại dung dịch muối sinh lý thường được dùng để nhỏ mắt, rửa mắt, nhỏ mũi. Đây là sản phẩm khá phổ biến, nhiều gia đình còn dùng cho cả trẻ em và trẻ sơ sinh, nên thông tin thu hồi nhận được nhiều sự chú ý.

Dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% dùng để rửa và làm dịu mắt
Loại thuốc bị thu hồi. Ảnh: TPO.

“Vi phạm mức độ 3” của lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% là gì?

Hiện tại nhiều người thắc mắc “vi phạm mức độ 3” nghĩa là gì và nếu chẳng may đã sử dụng sản phẩm trên thì có bị ảnh hưởng đến sức khỏe hay không.

Theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, thì thuốc vi phạm mức độ 3 là thuốc có vi phạm về chất lượng nhưng “không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và an toàn khi sử dụng”, thuộc một trong nhiều trường hợp như không đạt chất lượng về chỉ tiêu cảm quan (biến đổi màu sắc…), không đạt chất lượng về chỉ tiêu tỷ trọng…

Nói cách khác, đây không phải mức vi phạm nghiêm trọng nhất, nhưng sản phẩm vẫn không đạt tiêu chuẩn lưu hành nên phải bị thu hồi để phòng ngừa rủi ro.

Cơ quan y tế yêu cầu thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Thuốc nhỏ mắt được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh minh họa: Freepik.

Trong trường hợp thuốc Natri clorid 0,9% nói trên, thuốc bị xác định không đạt về “chỉ tiêu độ trong”, tức là dung dịch có thể không đạt yêu cầu về độ rõ, sạch hoặc có dấu hiệu bất thường về cảm quan (ví dụ như bị đục, hoặc chứa các hạt nhìn thấy được…). Với thuốc nhỏ mắt, tiêu chuẩn này được kiểm soát rất chặt vì mắt là cơ quan nhạy cảm.

Với người dân đang sử dụng sản phẩm này, cần kiểm tra số lô, nếu đúng số lô bị thu hồi thì nên ngừng sử dụng, liên hệ nơi mình mua để được hướng dẫn trả lại sản phẩm nếu cần.

