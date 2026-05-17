Những nghề tay trái "hái ra tiền" được Gen Z theo đuổi có chung đặc điểm này

HHTO - Dạo gần đây, nhiều người trẻ có xu hướng lựa chọn gắn bó với nhiều hơn một công việc, vừa làm dày vốn sống, vừa giúp ví tiền thêm "rủng rỉnh". Thời gian biểu của họ thường được sắp xếp theo lịch trình: Sáng làm văn phòng; tối làm gia sư, đan len, vẽ tranh,...

Một người gánh trên vai hai nghề, thậm chí nhiều hơn thế ở thời buổi hiện nay không còn hiếm. Trên mạng xã hội, các chủ đề chia sẻ về nghề tay trái luôn nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ. Với dòng trạng thái "Nghề tay trái của bạn/ người xung quanh bạn mà bạn thấy thú vị (thu nhập cũng khá ổn nữa)", hơn 1,6K bình luận đã lập tức "nhảy số", netizen cùng kể lại nhiều trải nghiệm thú vị về nghề tay trái.

Nhìn chung, mỗi người sẽ dành giờ hành chính cho công việc văn phòng nhằm tạo một khoản thu nhập ổn định, sau đó tranh thủ thời gian buổi tối, ngày nghỉ để kinh doanh các mặt hàng thủ công như đan len, làm hoa hay làm gia sư, xem Tarot...

Để gia nhập hội "lắm tài lẻ", netizen tiết lộ cần phải trang bị kỹ năng cần thiết, có năng khiếu, chịu khó và kiên trì.

Chia sẻ của một bạn nữ về lựa chọn "bận rộn trong hạnh phúc" khiến nhiều người ngưỡng mộ: "Nghề chính của tui làm nhân viên thiết kế thời trang, ngoài giờ buổi tối tui về nhà có làm thêm nhiều nghề tay trái nữa nhưng đa số sẽ là làm thủ công. Mùa hè tui có kinh doanh shop nhỏ bán bikini tui tự thiết kế, tự may, tự chạy marketing. Đến mùa lễ thì tui có bán hoa kẽm nhung online, ngoài ra tui cũng nhận thiết kế quần áo theo yêu cầu. Nói chung là cũng khá vui, vẫn có thu nhập ổn định mà vẫn có tiền tiêu xài đủ dư. Tui yêu tất cả công việc và cơ hội tui có".

Một bạn chia sẻ trải nghiệm khi vừa làm nghề chính là phóng viên vừa làm hai nghề phụ là dạy IELTS và xem tử vi: "Thu nhập là một chuyện, căn bản mình làm nhiều nghề cùng lúc vì bản thân là người dễ chán, rất khó gắn bó với một công việc duy nhất trong thời gian dài. Điểm chung của cả 3 công việc mình làm là đều cần khả năng giao tiếp, truyền đạt. Và kinh nghiệm của nghề này có thể giúp hỗ trợ nghề kia".

Giới trẻ chọn nghề tay trái được dựa trên sở thích hay vận dụng các kiến thức từ nghề chính. Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Nhiều nghề tay trái thú vị khác cũng được đông đảo người dùng mạng chia sẻ nhiệt tình, bạn có thể tham khảo và áp dụng nếu cảm thấy bản thân phù hợp:

- "Mình làm đọc lời dẫn, đọc dạng YouTube, kể chuyện, TVC với biết chút lồng tiếng. Tay trái nữa, hơi hữu duyên mình làm tarot reader, còn tay trái nữa nữa là mình làm "thợ viết" bán thời gian".

- "Ngoài nghề chính là Account Marketing thì thi thoảng mình còn làm giáo viên dạy piano, mẫu ảnh cho các shop quần áo và các thương hiệu ngành ăn uống (FnB), đi giới thiệu các quán cà phê dạo, làm thiết kế, chỉnh sửa video, quản lý thêm một tổ đội rap nghịch nghịch".

- "Xem chiêm tinh, tử vi, số học. Nghề phụ của mình nhưng công nhận nó ý nghĩa phết. Vừa xem, vừa giúp đỡ người khác, cũng vừa học hỏi được nhiều cái từ khách. Nghề này không giàu nhưng nó ý nghĩa lắm, khiến tui có nhân sinh quan khác đi rất nhiều. Từ ngày tui làm nghề này tui học được cách ổn định năng lượng, lắng nghe bản thân, quản lý thời gian. Rèn được cái tính kiên nhẫn và cảm thông nữa".

Đa số công việc tay trái phổ biến sẽ thiên về lĩnh vực nghệ thuật, các hoạt động mang tính "chữa lành".

Netizen chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười": Thu nhập của nghề tay trái cao hơn nghề tay phải. Từ đó, có người quyết định dành "toàn tâm toàn ý" cho nghề tay trái vì nó có tiềm năng phát triển, có người thì xác định "lấy ngắn nuôi dài" nếu nhận thấy nghề phụ có "tuổi thọ thấp".

Bên cạnh đó, để có thể "song kiếm hợp bích", vừa làm "dày ví" vừa thỏa mãn đam mê, tạo ra giá trị cho các đầu việc, mọi người nhắc nhở nhau cần phải biết "tự lượng sức mình", cân bằng giữa phân bổ thời gian và giữ gìn sức khỏe.