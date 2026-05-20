35 doanh nghiệp Australia đầu tư vào TPHCM

Ngày 19/5, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương, UBND TPHCM tổ chức chương trình “Gặp gỡ Australia 2026” (Meet Australia 2026).

Tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Cường - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - cho biết, sự kiện “Gặp gỡ Australia” lần đầu tổ chức tại TPHCM thu hút đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia của hai nước tham dự. Điều này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Australia ngày càng quan tâm đến tiềm năng hợp tác song phương, trong bối cảnh hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 3/2024

Kim ngạch thương mại song phương của hai nước đã vượt 15 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD. Australia cũng đang triển khai mạnh mẽ Chiến lược “Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040”, mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược lâu dài giữa hai nước.

Tuy nhiên, dù chỉ số kết nối giữa 2 nước tăng cao nhưng ông Ngô Hoàng Minh - Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM - thừa nhận thu hút đầu tư từ Australia vào TPHCM còn rất khiêm tốn, chỉ với 35 doanh nghiệp và tổng mức đầu tư khoảng hơn 770.000 USD.

Lý giải về điều này, ông Ngô Hoàng Minh cho biết, các nhà đầu tư chiến lược Australia rất quan tâm tới các thủ tục đầu tư và vấn đề này đang là một trong các điểm nghẽn của TPHCM về thu hút đầu tư từ Australia.

Ông Minh kỳ vọng sắp tới, với các cơ chế vượt trội, đặc biệt là Luật đô thị đặc biệt, các vướng mắc sẽ được tháo gỡ, rút ngắn thời gian, đơn giản hóa các thủ tục, từ đó thu hút các nhà đầu tư.

"Hy vọng trong thời gian tới có sự chuyển hướng của các tập đoàn Australia tham gia đầu tư vào TPHCM thông qua những cơ chế vượt trội để thành phố thu hút nhà đầu tư chiến lược" - ông Minh nói.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô hơn 6.700km² và dân số trên 14 triệu người, hướng đến mô hình phát triển nhanh hơn, xanh hơn, thông minh hơn và có năng lực cạnh tranh quốc tế cao hơn. Thành phố tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, trung tâm tài chính quốc tế, logistics, đổi mới sáng tạo, y tế chất lượng cao, giáo dục - đào tạo và kinh tế xanh.

Theo ông Hà, TPHCM không chỉ mong muốn thu hút đầu tư mà còn hướng tới cùng các đối tác quốc tế kiến tạo hệ sinh thái hợp tác dài hạn, biến tầm nhìn thành các chương trình, dự án và giá trị phát triển cụ thể. Trong đó, khu vực phía Bắc TPHCM với hạt nhân là hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ - đổi mới sáng tạo đang nổi lên như một không gian chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu này.