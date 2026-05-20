Chính sách thuế cần minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo

TPO - Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, một chính sách thuế hiệu quả cần minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo nhằm tạo dựng được niềm tin. Khi người dân và doanh nghiệp tin rằng, nghĩa vụ thuế được thực hiện công bằng, nguồn thu được sử dụng hiệu quả, thủ tục ngày càng thuận lợi thì sự đồng thuận xã hội sẽ trở thành nguồn lực bền vững nhất cho phát triển.

Thủ tục thiếu thuận lợi, sức bật sẽ bị hạn chế

Phát biểu khai mạc Hội thảo “Quản lý thuế theo dòng tiền: Kinh doanh an tâm, thuế minh bạch” do Báo Tiền Phong phối hợp với Cục Thuế tổ chức sáng 20/5, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - cho biết, thuế, xét đến cùng, không chỉ là câu chuyện của ngân sách nhà nước. Thuế là mạch dẫn của nền kinh tế, là công cụ điều tiết phát triển, bảo đảm công bằng xã hội và củng cố niềm tin thị trường. Một chính sách thuế hợp lý không chỉ hướng tới thu đúng, thu đủ, mà còn phải biết nuôi dưỡng nguồn thu, khuyến khích sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo thêm dư địa phát triển cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nhấn mạnh, trong đời sống kinh tế hiện nay, dòng tiền chính là “hơi thở” của hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp có thể có doanh thu, có đơn hàng, có triển vọng, nhưng nếu dòng tiền bị nghẽn, chi phí tuân thủ cao, thủ tục thiếu thuận lợi, thì sức bật sẽ bị hạn chế. Vì vậy, quản lý thuế gắn với dòng tiền không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của cơ quan quản lý, mà còn là vấn đề rất thiết thân với cộng đồng kinh doanh: Làm sao để minh bạch hơn, thuận tiện hơn, công bằng hơn và tạo được sự an tâm trong từng quyết định đầu tư, sản xuất, mua bán, kinh doanh.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - phát biểu khai mạc hội thảo “Quản lý thuế theo dòng tiền: Kinh doanh an tâm, thuế minh bạch”. Ảnh: Dương Triều.

Những năm qua, hệ thống chính sách thuế của Việt Nam đã không ngừng được hoàn thiện theo hướng hiện đại, minh bạch, tiệm cận thông lệ quốc tế. Nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế đã kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, giữ việc làm và thúc đẩy tăng trưởng. Đó là minh chứng cho tinh thần điều hành linh hoạt, đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Mong muốn hệ thống thuế công bằng, dễ hiểu, dễ thực hiện

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, thực tiễn cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới. Chuyển đổi số, thương mại điện tử, kinh tế nền tảng, các mô hình kinh doanh xuyên biên giới và thanh toán không dùng tiền mặt đang làm thay đổi căn bản phương thức quản lý thuế truyền thống. Trong khi đó, không ít doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn băn khoăn về thủ tục, chi phí tuân thủ, khả năng dự báo chính sách và sự thống nhất trong thực thi. Người dân mong muốn một hệ thống thuế công bằng, dễ hiểu, dễ thực hiện; doanh nghiệp mong một môi trường thuế minh bạch, ổn định để yên tâm làm ăn lâu dài.

Hội thảo “Quản lý thuế theo dòng tiền: Kinh doanh an tâm, thuế minh bạch” do Báo Tiền Phong phối hợp với Cục thuế tổ chức sáng 20/5. Ảnh: Dương Triều.

Điều đó đòi hỏi cải cách thuế phải mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn và thực chất hơn. Chính sách thuế không thể chỉ nhìn từ góc độ quản lý nguồn thu, mà cần được đặt trong yêu cầu phát triển quốc gia: vừa bảo đảm nguồn lực cho đất nước, vừa khơi thông sức sản xuất; vừa giữ nghiêm kỷ cương tài chính, vừa nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh chân chính.

Báo chí, trong dòng chảy ấy, không đứng ngoài cuộc. Với trách nhiệm của một cơ quan báo chí chính trị - xã hội uy tín, Báo Tiền Phong luôn coi việc phản ánh tiếng nói từ thực tiễn, kết nối các góc nhìn chính sách, lan tỏa tinh thần cải cách là nhiệm vụ quan trọng. "Chúng tôi mong muốn hội thảo hôm nay không chỉ dừng ở những tham luận chuyên môn, mà thực sự trở thành diễn đàn đối thoại cởi mở, nơi cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp cùng trao đổi thẳng thắn, đề xuất những giải pháp phù hợp, khả thi và có giá trị lâu dài", Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong chia sẻ.

“Một chính sách thuế hiệu quả cần minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo. Nhưng sâu xa hơn, chính sách ấy phải tạo dựng được niềm tin. Khi người dân và doanh nghiệp tin rằng nghĩa vụ thuế được thực hiện công bằng, nguồn thu được sử dụng hiệu quả, thủ tục ngày càng thuận lợi, thì sự đồng thuận xã hội sẽ trở thành nguồn lực bền vững nhất cho phát triển’, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Nguyễn Ngọc Tiến.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến tin tưởng rằng, các ý kiến tại hội thảo sẽ góp thêm cơ sở thực tiễn và luận cứ khoa học cho quá trình hoàn thiện chính sách, hiện đại hóa quản lý thuế, hướng tới mục tiêu: kinh doanh an tâm, thuế minh bạch, phát triển bền vững.