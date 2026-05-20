Đề xuất 300 tỷ đồng đào tạo 10.000 CEO

Việt Linh

TPO - Bộ Tài chính đề xuất, từ nay đến 2030, cần 300 tỷ đồng cho chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành. Dự kiến, với phương thức phiếu học bổng, mức hỗ trợ cho mỗi học viên từ 20-50 triệu đồng/khóa học tùy loại hình đào tạo.

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện "Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030", ban hành kèm theo Quyết định số 525/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Đối tượng áp dụng chính sách là học viên đến từ doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; mặt trận tổ quốc Việt Nam, các hội, hiệp hội, cơ quan hỗ trợ, bên cung cấp dịch vụ đào tạo.

Tổng kinh phí thực hiện toàn chương trình đến năm 2030 ước khoảng 300 tỷ đồng, trong đó 280 tỷ đồng dành cho hỗ trợ đào tạo và 20 tỷ đồng cho các hoạt động quản lý, giám sát, đánh giá, hỗ trợ sau đào tạo, truyền thông, quản lý chương trình.

Bộ Tài chính đề xuất tổng kinh phí 300 tỷ đồng cho chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành.

Kinh phí thực hiện đến từ nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách); nguồn đóng góp, tài trợ của học viên, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn kinh phí hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước.

Theo dự thảo, chương trình có 3 phương thức hỗ trợ gồm phiếu học bổng, tổ chức khóa đào tạo trực tiếp và đào tạo trực tuyến qua các nền tảng số.

Với phương thức phiếu học bổng, dự kiến mức hỗ trợ cho mỗi học viên từ 20-50 triệu đồng/khóa học tùy loại hình đào tạo (bình quân khoảng 28 triệu đồng/học viên/khóa). Đây là phương thức hỗ trợ mới.

Theo cơ quan soạn thảo, các cơ chế như phiếu học bổng (voucher), thanh toán theo kết quả, quản lý trên nền tảng số hay hỗ trợ sau đào tạo đều là những nội dung mới, liên quan trực tiếp đến việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, chất lượng đào tạo và trách nhiệm giải trình của các bên tham gia. Vì vậy, cần có hướng dẫn chi tiết về tiêu chí áp dụng, yêu cầu đầu ra và cơ chế kiểm soát phù hợp nhằm bảo đảm nguồn hỗ trợ được sử dụng đúng mục tiêu, đúng đối tượng và tương xứng với chất lượng dịch vụ đào tạo.

Với phương thức đào tạo trực tuyến, cơ quan soạn thảo đề xuất sử dụng hệ thống E-Learning của Bộ Tài chính để học viên tham gia miễn phí và không giới hạn. Ngoài ra, Bộ có thể thuê, mua tài khoản của các nền tảng trực tuyến như Udemy, CLS... để cấp cho học viên. Giảng viên là lãnh đạo doanh nghiệp có thể được hưởng mức thù lao tối đa bằng 200% mức chi thông thường.

Nội dung của chương trình tập trung vào phát triển tư duy chiến lược, kỹ năng ra quyết định, lãnh đạo thay đổi và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Học viên cũng được trang bị kiến thức quản trị doanh nghiệp như tài chính, tiếp thị, vận hành, nhân sự, pháp luật và các kỹ năng lãnh đạo thiết yếu của một CEO.

