Giá than, khí tăng cao, giá điện sắp tới có điều chỉnh?

TPO - Giá mua điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tăng gần gấp đôi so với cuối năm 2025, trong khi giá than, khí và nhu cầu điện tiếp tục tăng cao. Diễn biến này làm dấy lên câu hỏi liệu giá điện có điều chỉnh trong thời gian tới?

Cục Điện lực, Bộ Công Thương vừa công bố các thông số đầu vào cơ bản phục vụ hoạt động kinh doanh điện tháng 3 và quý I.

Theo đó, giá mua điện bình quân của EVN trong tháng 3 từ các nhà máy điện công suất trên 30 MW và nguồn điện nhập khẩu đạt 1.907,65 đồng/kWh, tăng khoảng 19,9 đồng/kWh so với tháng 2, tương đương tăng khoảng 1,05%.

Đáng chú ý, nếu so với cuối năm 2025, mức giá này đã tăng rất mạnh trong bối cảnh tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông đến thị trường năng lượng toàn cầu. Tháng 11/2025, giá mua điện bình quân chỉ ở mức 954,89 đồng/kWh, tức chưa bằng một nửa hiện nay.

Giá mua điện bình quân là mức chi phí EVN phải trả để mua điện từ các nhà máy điện và nguồn điện nhập khẩu, chưa phải giá bán lẻ điện đến tay người dân. Hiện, giá bán lẻ điện bình quân đang áp dụng từ ngày 10/5/2025 là 2.204,06 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Không chỉ giá mua điện tăng, nhiều loại nhiên liệu phục vụ phát điện hiện vẫn neo ở mức cao. Giá than cho sản xuất điện mua từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) dao động phổ biến từ khoảng 1,8 - 2,8 triệu đồng/tấn tùy chủng loại và khu vực giao hàng.

Trong khi đó, giá khí cho phát điện hiện dao động từ 7,9 - 13,1 USD/trBTU (triệu đơn vị nhiệt Anh) đối với khí Cà Mau, phản ánh chi phí nhiên liệu đầu vào vẫn ở mức cao. Giá dầu DO tại ngày 26/3 ở mức 35.440 đồng/lít, với tỷ giá quy đổi USD/VND 26.357 đồng/USD.

Giá mua điện bình quân của EVN trong tháng 3 là 1.907,65 đồng/kWh, thấp hơn giá bán lẻ bình quân hiện ở mức 2.204,06 đồng/kWh.

Ngoài áp lực chi phí đầu vào, nhu cầu sử dụng điện cũng đang tăng nhanh khi bước vào mùa nắng nóng. Trong tháng 5, phụ tải cực đại hệ thống điện quốc gia đạt 54.654 MW, tăng hơn 8.000 MW so với cuối năm 2025.

Theo cơ chế mới tại Nghị định 72/2025/NĐ-CP, giá điện hiện được rà soát định kỳ 3 tháng/lần dựa trên biến động chi phí đầu vào thực tế. Khi chi phí đầu vào khiến giá điện tính toán tăng từ 2% trở lên so với mức hiện hành, EVN có thể đề xuất điều chỉnh giá điện.

Nếu mức tăng từ 2% đến dưới 5%, EVN được phép điều chỉnh sau khi Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát. Trường hợp tăng từ 5% đến dưới 10%, Bộ Công Thương sẽ xem xét, chấp thuận phương án điều chỉnh. Nếu mức tăng từ 10% trở lên, Bộ Công Thương phải phối hợp các bộ, ngành liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu duy trì ở mức cao, nhu cầu điện tăng nhanh và thị trường năng lượng quốc tế còn biến động, việc điều hành giá điện thời gian tới sẽ tiếp tục phải tính toán hài hòa nhiều yếu tố, từ chi phí đầu vào đến mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Từ năm 2023 đến nay, EVN đã 4 lần tăng giá bán lẻ điện bình quân, với các mức tăng lần lượt 3%, 4,5%, 4,8% và 4,8%.

Các đợt điều chỉnh này giúp tình hình tài chính của EVN cải thiện đáng kể. Nếu cuối năm 2024, Công ty mẹ - EVN còn lỗ lũy kế gần 45.000 tỷ đồng, thì đến hết năm 2025 khoản lỗ lũy kế đã giảm xuống còn khoảng 5.611 tỷ đồng.