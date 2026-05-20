Xây dựng cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại 4 tỉnh Bắc Trung Bộ

Ngày 15/5/2026 tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ” (Dự án CRUIV) đã chính thức hoàn thành các hoạt động Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT), đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuyển giao sang phát huy năng lực bền vững vì lợi ích của cộng đồng.

Với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và 4 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, CRUIV hướng tới giải quyết nhu cầu cấp thiết trong việc bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương trước những tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu (BĐKH). Sự kiện đánh dấu việc kết thúc giai đoạn HTKT (4/2022-5/2026), do Liên danh CONINCO-BERIM thực hiện.

Tăng cường năng lực địa phương

Trong bối cảnh các đô thị Bắc Trung Bộ thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, ngập lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan, CRUIV được xem là một trong những sáng kiến hợp tác quốc tế thiết thực nhằm nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng.

Đường Lưu Phương (TDA Phát Diệm) sau khi cải tạo góp phần thay đổi diện mạo đô thị trung tâm Phát Diệm và cải thiện đi lại khi ngập lụt.

EU đã viện trợ không hoàn lại (5 triệu Euro) cho hợp phần HTKT để giúp dự án vượt ra ngoài cách tiếp cận đầu tư hạ tầng truyền thống, tập trung mạnh vào yếu tố con người và năng lực vận hành dài hạn. Do đó, nhiều hoạt động như: đào tạo, tập huấn, khảo sát thực địa và tham quan học tập trong nước, quốc tế đã được tổ chức cho cán bộ địa phương và cộng đồng; hỗ trợ xây dựng bản đồ ngập lụt, kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai, hướng dẫn vận hành các thiết bị cảnh báo sớm; và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong ứng phó thiên tai… đã được thực hiện.

Hiệu quả từ hoạt động HTKT

Hoạt động HTKT đã giúp CRUIV tạo sự khác biệt với cách tiếp cận hạ tầng “xám” truyền thống, lấy con người làm trung tâm nhằm tăng cường khả năng chống chịu với BĐKH, phù hợp với chiến lược Cửa ngõ toàn cầu (Global Gateway) và cam kết về phát triển bền vững của EU.

Bà Kristina Bünde, Trưởng Ban Hợp tác của Phái đoàn EU tại Việt Nam chia sẻ: “Thông qua đầu tư mạnh mẽ cho hoạt động nâng cao năng lực địa phương và cải thiện sức khỏe môi trường với xây dựng hạ tầng, chúng tôi đã mở rộng kết quả của dự án. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng lâu dài để bảo vệ cộng đồng và quản lý bền vững các rủi ro khí hậu cho nhiều thế hệ tương lai”.

Hồ Bình Sơn (TDA Hương Khê) sau cải tạo góp phần giảm ngập úng và cải thiện môi trường đô thị.

Tác động bền vững của HTKT là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự hợp tác giữa các nhà tài trợ quốc tế và các địa phương Việt Nam. Các hoạt động được triển khai trong 4 năm qua đang từng bước thay đổi cách cộng đồng địa phương chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp gây ra bởi BĐKH.

Ông Julien Seillan, Giám đốc AFD Việt Nam, nhấn mạnh: “Đầu tư cho thích ứng với BĐKH về bản chất là bảo vệ con người và đảm bảo tương lai. Việc kết thúc thành công giai đoạn HTKT thể hiện sức mạnh của quan hệ hợp tác giữa AFD và Việt Nam trong việc cùng nhau xây dựng các hệ thống có khả năng chống chịu cao hơn trước những diễn biến khó lường của khí hậu, qua đó bảo vệ nền kinh tế địa phương và đời sống hàng ngày của người dân”.

Dự án sẽ cải thiện đáng kể khả năng chống ngập cho 116.000 người dân trong khu vực, giúp duy trì giao thông thông suốt, hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn và nhà cửa của người dân được bảo vệ trong các đợt mưa bão lớn. Đồng thời, hơn 110.000 người sẽ được tiếp cận với hệ thống xử lý nước thải hiện đại, góp phần cải thiện vệ sinh môi trường, giảm thiểu các mầm bệnh liên quan đến nguồn nước.

Ông Nguyễn Cao Sơn, PCT UBND tỉnh Ninh Bình, chia sẻ: “Dự án là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và EU trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu, đặc biệt là khả năng chống chịu với BĐKH và phát triển đô thị bền vững.

Hướng tới tương lai thích ứng và bền vững hơn

Sự kiện tổng kết là dịp nhìn lại hành trình triển khai hợp phần HTKT và mở ra cơ hội để các địa phương tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, duy trì mạng lưới hợp tác và phát huy các kết quả đã đạt được. CRUIV vì thế không chỉ góp phần cải thiện hạ tầng đô thị, mà còn để lại dấu ấn quan trọng trong việc nâng cao năng lực địa phương, tăng cường khả năng chống chịu cộng đồng và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững tại khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam.